澎湖80歲翁海邊放網失聯 岸邊留機車與橘桶、海陸空搜救

澎湖海巡隊艦艇加入搜救，在海面尋找蛛絲馬跡。（澎湖海巡隊提供）

澎湖縣湖西鄉菓葉村一名許姓長者（男、80歲）昨（27）日下午前往菓葉灰窯附近海域進行放網作業，晚間7時許，其女婿發覺岳父遲遲未返家，察覺有異後立即前往現場查看，發現岸邊留有機車1部及橘色桶子2個，卻未見人影，隨即通報相關單位協尋。

湖西鄉長陳振中獲悉消息後，第一時間前往現場關心搜救情形，並向家屬表達慰問與關懷之意。據了解，許姓民眾身體硬朗、生活勤奮，兒子從事軍職，平時除從事簡易農作外，也經常至海邊放網作業，是地方熟識且勤勞樸實的長者。此次外出放網遲未返家，讓家屬、親友與地方民眾相當擔憂。

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目前警、消、海巡等相關單位，以及當地熱心民眾，皆持續進行協尋作業，搜救直升機、快艇及無人機 也投入搜救行列。陳振中表示，希望能盡快傳來平安消息，也誠摯祈求鄉親平安無事、早日返家。也提醒民眾，從事海邊或漁撈作業時務必注意自身安全，留意潮汐與海象變化，避免單獨前往危險區域，以降低意外發生風險。

澎湖縣政府消防局繼前一日漏夜搜尋，今日持續動員各式救援能量，全力展開海陸空聯合搜索。由第二大隊規劃搜救勤務，並集結湖西分隊2車1艇5人、白沙分隊2車2人及第二大隊1車2人投入搜救，現場共動員5車、1艇及9名消防救災人員，由副大隊長王思源統一指揮搜救任務。澎湖縣救難協會也出動7名潛水人員，搭乘湖西救生艇及「春風得意號」船艇執行水下搜索作業，仍未發現失聯民眾蹤跡。

湖西鄉長陳振中前往湖西菓葉灰窯，關心許姓長者搜救情形。（湖西鄉公所提供）

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