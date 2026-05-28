扣牌變吊銷加速驗車復活 平鎮警被依圖利罪嫌起訴

駕駛人若因違規被吊扣車牌，吊扣期間車輛無法上路。示意圖，與新聞無關。（資料照）

又有員警協助吊扣牌照車輛變吊銷被訴！

36歲吳姓警員於2020年11月11日起至2022年2月16日、任職桃園市警察局平鎮警分局交通分隊期間，涉嫌受呂姓汽車監理業務代辦業者委託，協助舉發不實違規，讓車牌遭吊扣車輛變成吊銷，車輛即可規避3到6月的等待期，並立即驗車重新領牌上路。

起訴指出，吳員受呂男委託之後，先由呂男將車牌吊扣車輛開至事先講好的路段，再由吳男攔查舉發駕駛未懸掛車牌車輛上路，讓車輛車牌從吊扣變吊銷，加速車輛復活時間，估計圖利46輛車共1738萬1100元利益，呂男則平均每件可獲取3000元代辦費用，總計獲得13萬8000元報酬。

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檢方近日依吳員、呂男涉犯貪污治罪條例之圖利罪及刑法行使公務員登載不實文書罪嫌起訴，因兩人為1行為同時觸犯兩罪，為想像競合犯，建請法院從重依圖利罪嫌處斷，另請閃審酌兩人為自首，並於偵查中坦承犯行，犯後態度良好，請量處適當之刑。

平鎮警分局表示，配合司法調查偵辦並依規定追究相關人員的考核監督責任。

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