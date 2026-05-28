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    工地電纜線大盜栽了！ 中壢戰警追查起獲大批電纜線及毒品

    2026/05/28 13:56 記者李容萍／桃園報導
    警方查獲桃園中壢工地電纜竊案，查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

    警方查獲桃園中壢工地電纜竊案，查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

    桃園市中壢區興北三路、興西一路口一處新建工地本月13日發生電纜線遭竊案件，引發建築業及社會高度關注，中壢警分局興國派出所獲報成立專案小組兵分多路調閱監視器影像、分析相關資料清查，經連日追查後，成功鎖定31歲林姓男子涉嫌重大。

    興國派出所所長王韋力今（28）日表示，專案小組掌握林嫌身分及行蹤後，本月26日前往中壢區新中北路二段一處住所執行搜索及拘提行動，當場查獲林嫌到案，並起獲電線49捆、散裝電線1袋、電纜1捆、推車1台及電鑽工具組等大批贓物，更查獲依托咪酯菸彈及吸食器。

    警方調查，林嫌另涉嫌於中壢及觀音地區新建工地竊取電線、電纜等物品，造成工地業者財物損失約60萬元。全案訊後依竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦，並建請檢方聲請羈押獲准。

    中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續加強轄內工地及易遭竊場所巡查，並針對竊盜案件積極追查，維護民眾財產安全。同時呼籲各新建工程業者，應強化工地出入口管制措施，妥善保管電線、電纜及高價值建材，定期巡視盤點施工材料，並增設監視器及夜間照明設備，必要時可委託保全人員巡守，以降低宵小覬覦風險。

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    涉及桃園中壢工地電纜竊案的林嫌落網，警方查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

    涉及桃園中壢工地電纜竊案的林嫌落網，警方查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

    涉及桃園中壢工地電纜竊案的林嫌落網，警方查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

    涉及桃園中壢工地電纜竊案的林嫌落網，警方查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

    警方查獲桃園中壢工地電纜竊案，查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

    警方查獲桃園中壢工地電纜竊案，查扣大批贓物與毒品。（警方提供）

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