失聯印尼移工毒駕 行車搖晃被攔搜出安毒

綁馬尾、打赤腳的印尼籍失聯移工（右排中），唾液毒品快篩試劑檢測安非他命呈現陽性反應。（圖由仁愛警方提供）

喪屍煙彈毒駕造成多起死傷嚴重事故，仁愛警分局夜間攔檢，發現1部白色轎車開車飄移不穩，攔停時該車不太想停靠受檢區，持續前行一段距離才停下，經查是失聯印尼籍移工，車上查獲安非他命和吸食器、電子秤，使用唾液毒品快篩試劑進行檢測，呈現安非他命毒品陽性反應。

仁愛警分局指出，該名30歲印尼籍失聯移工，留長髮綁馬尾，下車時打赤腳，他見到員警神情緊張且眼神閃爍，員警經查驗駕駛身分後，發現是失聯移工，隨後在車內查獲二級毒品安非他命1包、電子秤1台及安非他命吸食器2組。

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員警依照取締疑似施用毒品後駕車作業程序，當場使用唾液毒品快篩試劑進行檢測，結果呈安非他命陽性反應，隨即依法當場逮捕，並製單舉發及移置保管車輛，全案依毒品及公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢察官偵訊後，因他是失聯移工，移交移民署專勤隊收容。

仁愛警分局表示，毒駕嚴重危害社會安全，尤其山區道路地形陡峭、彎道狹窄，毒駕行為更容易危及其他無辜用路人的生命財產安全，將會持續巡邏、攔檢。

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該失聯移工的車子很凌亂，員警車上找到安非他命、吸食器等物。（圖由仁愛警方提供）

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