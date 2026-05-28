毒品通緝犯拒捕爬窗懸空 基警噴辣椒水壓制落網

張姓通緝犯遭基隆市警四分局與警一分局警員聯手逮捕後，在他隨身包內搜出海洛因、喪屍菸彈等毒品。（記者林嘉東翻攝）

基隆市65歲張姓通緝犯昨天見警方登門查緝，竟學「蜘蛛人」從窗戶爬出逃逸，整個人一度懸掛在鄰居窗外，甚至企圖破窗侵入鄰居家，嚇壞附近住戶。警方最後以辣椒水並果斷破窗，合力將張男拉下逮捕，並在他隨身包內搜出海洛因、喪屍菸彈等毒品；警訊後，依法將他移送法辦。

基隆市警四分局安定派出所昨天晚間8時許獲報，65歲張姓通緝犯藏匿在仁愛區一處一樓民宅內，隨即前往查緝。張嫌驚覺警方找上門，不顧生命危險直接翻出窗外，攀爬外牆逃跑時，整個人懸掛在鄰戶的窗外，一邊激烈反抗，一邊試圖破壞鄰居的門窗想要強行侵入，引發鄰居恐慌。轄區第一分局也調派警力支援。

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圍捕張的警員眼見張嫌懸空仍不斷頑強抵抗、拒不配合，為防範張摔落民宅旁的西定河，果斷朝張嫌噴辣椒水，並進行破窗壓制，兩分局警員聯合夾擊下，順利將張嫌當場逮捕制伏。

警方隨後在張男隨身攜帶的包包內，起獲海洛因、安非他命，以及依托咪酯粉末與依托咪酯菸彈等毒品。警方訊後，將張依違反毒品危害防制條例、侵入住宅及毀損等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

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警方逮捕張男後，在他隨身包內，起獲海洛因、安非他命，以及依托咪酯粉末與依托咪酯菸彈等毒品。（記者林嘉東翻攝）

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