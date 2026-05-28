新北永和死亡火警！1男全身灼傷送醫不治不排除輕生

新北永和自強街一處公寓，今天早上發生死亡火警，警消獲報到場灌救。（記者陸運鋒翻攝）

新北市永和區自強街一棟公寓，今天上午發生死亡火警，杜姓男子在家中全身著火，鄰居發現冒出陣陣白煙後報案，消防局派遣多名警消趕抵後，發現杜男全身有燒燙傷，且已經失去呼吸心跳，緊急將其送往醫院搶救，但仍宣告不治，經警消勘驗後，不排除杜男自焚輕生，原因仍有待釐清。

新北消防局今天早上11時25分獲報，永和區自強街一棟4層樓公寓，在1樓處冒出白煙，隨即派遣各式救災救護車10輛、消防人員30名到場，隨即破門實施人命搜救及滅火，火勢於11時34分控制、11時35分熄滅。

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經消防人員搜索後，於廚房內發現51歲杜姓男子倒臥在地，全身有100%二度至四度燒燙傷，且無逃生及生命跡象，隨即實施CPR心肺復甦術，並送往永和耕莘醫院救治，經急救後仍在11時52分許宣告不治。

據知，杜男曾有2輕生強制送醫紀錄，平時有在醫院看診，經消防及警方鑑識人員勘驗現場後，不排除杜男在家中引火自焚，並未延燒到鄰居住戶，至於詳細原因仍有待進一步釐清。

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新北永和自強街一棟公寓，今天上午發生死亡火警，杜男全身有燒燙傷，且已經失去呼吸心跳，緊急將急送往醫院搶救，但仍宣告不治。（記者陸運鋒翻攝）

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