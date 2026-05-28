7旬翁低血糖頭暈倒地 打烊飲料店闆娘返店現做熱奶茶

飲料店老闆娘漏夜幫老翁現做熱奶茶。（記者洪定宏翻攝）

73歲莊姓老翁半夜外出買奶茶，途中因低血糖頭暈倒地，警、消獲報到場，確認老翁無外傷、未就醫。不過，雖然飲料店已打烊，但老闆娘得知後，專程返店為老翁現做熱奶茶給他補充體力，員警不禁為她喊讚。

前鎮分局復興路派出所副所長陳弘恩、警員翁佳妘於5月26日凌晨0時許執行巡邏勤務，接獲熱心民眾報案，指前鎮區復興新巷有一名老翁跌坐路旁，神情虛弱、無法自行起身。

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警方到場後，發現73歲莊姓老翁疑似因低血糖突感頭暈，整個人瞬間癱坐路邊，所幸經119救護人員初步檢視後，身上並無明顯外傷，警方也立即通知家屬趕赴現場。

莊妻焦急趕到後表示，丈夫出門前只說想去買杯奶茶，原以為只是到附近走走，沒想到一離家就是一個多小時，期間音訊全無，讓她在家越等越心慌。

警方強調，當晚最令人動容的一幕，是原本早已打烊、熄燈的飲料店，在得知老翁情況後，老闆娘竟二話不說重新返回店內，再次開啟店門，只為了幫老翁現做一杯熱奶茶補充體力。

前鎮分局提醒，家中若有高齡長者，應避免長時間單獨外出，並多留意身體狀況與行蹤，必要時可配戴聯絡資訊或定位設備，以降低突發狀況風險。

警方攙扶老翁返家。（記者洪定宏翻攝）

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