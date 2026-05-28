QR Code無聲報案建功 警銀聯手阻「抖音」詐300萬元

台南市警局六分局員警在銀行內勸阻黃姓女子勿匯出三百萬元台幣，以免遭騙、有去無回。（民眾提供）

台南市警局第六分局近日接獲轄區銀行以傳QR Code簡訊「無聲安靜」報案，黃姓女子以「匯款給朋友」為理由，欲匯款台幣300萬元至不明帳戶，疑似遭詐騙，銀行行員察覺有異，利用警銀合作的「無聲簡訊QR Code報案機制」即時通報，員警立即到場識破騙局、讓黃女免於損失辛苦攢下的存款。

據了解，黃女前往台南市南區的銀行臨櫃辦理匯款手續，執意要將名下帳戶內300萬元匯款到不明帳戶，銀行行員關懷提問，她聲稱這筆款項是要「匯給朋友」，由於匯款金額龐大，行員察覺黃女神色緊張、且對於受款人身分、匯款用途等細節都語焉不詳，行員隨即機警掃描行內設置的無聲報案QR Code發送簡訊給警方。

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轄區南市警六分局大林派出所員警獲報後馳赴現場查處，起初黃女不理會行員與員警、堅持匯款，但在警方耐心宣導近期諸多「假投資」詐騙案例，她終於卸下心防、告知員警是透過「抖音」加入「line投資獲利群組」，員警回說，這類群組多是詐騙，營造高報酬假象企圖誘騙民眾上當，黃女才知悉是騙局、趕緊將詐騙集團封鎖。

南市警六分局長劉全福表示，台南市政府警察局為防制詐騙，從2025年4月21日起，啟動全台首創「無聲簡訊QRcode報案機制」，整合台南市四大超商及金融機構ATM熱點位置，設置於金融機構ATM、行員櫃檯及超商用餐區等位置，若民眾、金融機構行員或超商店員發現可疑車手或疑似遭詐騙案，僅需掃碼QR Code即可完成簡訊報案，警方110報案電話系統會立即派遣巡邏警力到場。

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