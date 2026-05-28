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    2閨蜜白天擺攤兼美甲、晚上製毒 化妝刷竟成毒咖啡分裝工具

    2026/05/28 12:48 記者許國楨／台中報導
    刑事局中打破獲毒品分裝工廠，逮捕陳姓主嫌及2名女共犯，檢方近日偵結起訴。（圖由警方提供） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    刑事局中打破獲毒品分裝工廠，逮捕陳姓主嫌及2名女共犯，檢方近日偵結起訴。（圖由警方提供）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    刑事局中部打擊犯罪中心破獲1處毒咖啡分裝場，查出65歲陳姓男子吸收2名林姓美甲師閨蜜加入製毒分工，2人白天傳統市場擺攤、經營美甲美容，深夜卻將租屋處變成毒品工廠，利用粉紅色封膜機、化妝刷分裝毒咖啡包，宛如「時間管理大師」，全案詢後依毒品罪嫌送辦，檢方聲押3人獲准，近日偵結起訴。

    刑事局中打第六大隊先前接獲情資，指稱台中地區有製毒集團涉嫌大量分裝新興毒咖啡包，隨即報請台中地檢署檢察官林宜潔指揮偵辦，並與台中市刑大第三隊、第六分局成立專案小組長期蒐證。

    經查，以陳姓男子為首的製毒集團，承租西屯區1處住宅作為毒品加工據點，令人意外的是，集團成員平時外表與一般民眾無異，2名分別37歲、34歲林姓女子上午除在市場擺攤賣雜貨，下午則從事美甲美容業，直到夜幕低垂後，才在租屋處開始進行毒咖啡包分裝作業。

    專案小組監控期間發現，2名林姓女子是閨蜜，遭陳男吸收後負責分裝毒品，再交由陳男對外販售，由於她們平時熟悉美容器材操作，竟拿化妝刷充當毒品粉末清潔工具，還搭配少見粉紅色封膜機封裝毒咖啡包，整座分裝場宛如「粉紅泡泡工廠」。

    待蒐證完備警方持搜索票攻堅逮人，當場查獲毒咖啡3885包、卡西酮原料4包、K他命89包，以及自動分裝機、封膜機、分裝盤、空夾鏈袋、手機等大批證物，全案詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方認定3嫌涉案重大聲請羈押禁見獲准，而該案也在近日偵結起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲各式毒品及分裝工具，還有罕見粉紅色封膜機。（圖由警方提供） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    警方查獲各式毒品及分裝工具，還有罕見粉紅色封膜機。（圖由警方提供）

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