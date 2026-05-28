反串要中共斬首賴清德被起訴！當事人現身曝：檢察官舉館長為例

當事人現身說法。（取自PTT）

新北市一名網友今年1月在PTT軍事板發表「建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」等文字，依恐嚇危害安全罪嫌起訴。但經查該網友發文脈絡及過去發文立場，其實是在「反串」諷刺中共。他日前也在PTT推文表示自己純粹是反串，「真的算我傻」。他也透露，檢察官當時特地舉了也喊過「斬首賴清德」的網紅館長為例，「感覺就是要殺雞儆猴」，呼籲網友小心，不要跟他一樣中標。

根據起訴書，暱稱「DameLillard」的許姓男子今年1月間，在PTT批踢踢實業坊網站，發表：「挖靠 我聽說解放軍實力勘比美軍 建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」等文字，警方獲報循線追查發現是許男所為，他坦承犯行，新北地院審理後依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，如易科罰金5萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受6小時法治教育課程。

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PTT軍事板有鄉民25日發文，並貼出相關新聞提醒大家往後發言務必謹慎，「這次運氣好法官有給他緩刑，但不保證你各位運氣都一樣好。」

文章下方，當事人「DameLillard」現身表示，當下根本不知道有人會去檢舉。他後悔地說，要是當下有意識到，後面補個「反串註明」，讓法官檢察官看的出來是反串 應該就會逃過一劫。

他表示，總之，檢察官、法官是根據當下兩條推文去判定，不會去看發言者的過往言論。他呼籲板友，「不要去賭檢察官、法官是否看的出來你的文字意思」。他也提到，檢察官還特地舉館長例子 感覺就是要殺雞儆猴。他也嘆道：「真的算我傻。」並提醒：「希望各位板友別像我一樣中標。」

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