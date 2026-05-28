照片全曝光！台北市再公布30名酒毒駕累犯 4度酒駕拒測重罰27萬

台北市交通事件裁決所公布第91次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單。（本報合成，擷取自臉書臺北交通大家談）

台北市交通事件裁決所持續公布酒（毒）駕與拒測累犯名單，截至目前已公告2368人次。昨（27）日進行第91波公告，本次共有30人上榜，其中酒（毒）駕及拒測累犯2次者25人、3次以上者5人，姓名、照片及違規事實全數公開。

裁決所指出，此次名單中，罰鍰最高、累犯次數最多者為翁澤民，累計酒駕4次，遭裁罰27萬元，並處機車駕照禁考3年，目前罰鍰已完成繳納。本次公告案件中已有24件結案，另有1人申請分期繳納，其餘5件未結案案件，則已全數移送強制執行，移送金額合計45萬元。

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此外，今年4月台北市酒（毒）駕及拒測累犯達3次以上、且設籍北市者共有2人，分別為郭進嘉與潘懋。裁決所已製作A4彩色照片海報，提供各鄰里辦公處及派出所張貼，希望透過公開揭露與社會制約方式，加強嚇阻酒駕再犯。

台北市政府交通局官方粉專「臺北交通大家談」也提醒，累犯將按前次罰鍰再加重9萬至18萬元；若酒駕肇事造成重傷或死亡，得沒入車輛。同車乘客若年滿18歲，明知駕駛酒後仍搭乘，也可處最高1.5萬元罰鍰。

交通局呼籲，民眾飲酒後應選擇代駕或搭乘大眾運輸工具返家，切勿心存僥倖，就連騎乘自行車也不得酒駕，以免觸法又危及自身與他人安全。

不少網友留言質疑「毒駕一次就直接吊銷駕照，除非戒毒成功一定年數以上才可能再度核發。竟還能累犯三次？大張照片是功績嗎？ 根本不該有」、「你們沒有發現，就算公佈照片也沒用嗎？會酒駕會毒駕的人，真的不在乎被公佈照片和名字」、「你公開是希望我們怎樣?是要私刑還是他們出門我們就躲在家裡？」

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