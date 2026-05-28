交通違規欠費不繳！ 彰化分署6/2法拍萬坪土地、7年新大樓

彰化分署拍賣南投縣水里鄉郡坑段土地，拍賣底價為41萬8000元。（圖由彰化分署提供）

不繳罰款代價大！法務部行政執行署彰化分署將於6月2日舉辦「123聯合拍賣會」，針對長期積欠使用牌照稅、交通罰鍰及ETC通行費等案件祭出強制執行手段，拍賣義務人名下不動產。此次標的包括南投縣水里鄉逾1萬5000坪山坡地持分，以及草屯鎮1處屋齡不到10年的新大樓7樓戶，底價僅294.5萬元。

彰化分署表示，此次拍賣標的多位於南投縣，其中，1名黃姓義務人因欠繳使用牌照稅，其位於水里鄉郡坑段、面積高達5萬1860平方公尺（約1萬5690坪）的土地持分將被拍賣，權利範圍30分之1，底價僅41.8萬元。不過，該地勢陡峭、地形不規則，部分區域位於地質敏感區，車輛無法直達，投標者需審慎評估。

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另1名吳姓男子因積欠交通罰鍰，其位於名間鄉埔中段的3筆土地分2標拍賣。其中1標地上有平房、三合院及雜草樹木；另1標則有檳榔樹、鐵皮屋、平房及道路等設施，但此次僅拍賣土地持分，地上建物不在拍賣範圍內，相關法律關係須由買受人自行處理。

除土地外，這次也釋出草屯鎮1處屋齡10年內的大樓房地持分，因陳姓義務人欠繳使用牌照稅而遭法拍。該標的為房地合併拍賣，底價294.5萬元，保證金59萬元。不過執行人員查封時，義務人未在場，共有人表示，目前作為自住使用，因屬持分拍賣，拍定後將不點交。

彰化分署提醒，拍賣標的雖多為持分，但產權明確，價格相對具有吸引力，歡迎有興趣民眾上網查詢相關資訊，把握進場機會。

彰化分署拍賣陳姓義務人位於草屯鎮屋齡10年內的新大樓房地。（圖由彰化分署提供）

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