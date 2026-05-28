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    台中圳溝驚見嬰屍！菲籍女移工宿舍產子後裝桶拋棄 判決出爐

    2026/05/28 11:35 記者許國楨／台中報導
    台中市潭子區圳溝去年10月發現嬰屍，生母是菲律賓籍女移工。（資料照）

    台中市潭子區圳溝去年10月發現嬰屍，生母是菲律賓籍女移工。（資料照）

    台中市潭子區去年發生震驚社會的圳溝嬰屍案，菲律賓籍25歲艾姓女移工在公司宿舍內產下男嬰，疑因早產及缺乏醫療協助，孩子出生後不久死亡，竟將遺體裝入桶中，從宿舍2樓曬衣場直接拋進旁邊圳溝，直到被晨運民眾發現才曝光，台中地院審理後，依遺棄屍體罪判處艾女6個月徒刑、得易科罰金，宣告緩刑2年。

    這起事件發生在2025年10月29日清晨，潭子區潭富路附近有民眾散步時，赫然看見圳溝疑似有棄嬰，嚇得立刻報警，消防與警方到場在水溝中發現一名新生兒已無生命跡象，且身上臍帶仍未完全處理，畫面令人鼻酸，立即拉起封鎖線，檢察官也趕赴現場相驗。

    警方迅速調閱周邊監視器並清查附近宿舍，最終鎖定住在員工宿舍內的艾姓女移工，當時她產後身體虛弱，已先送醫檢查，隨後確認她就是男嬰生母，經查，她懷孕期間未曾接受產檢，也未向外界透露孕情，直到同年10月底在宿舍獨自分娩，然而，面對剛出生便夭折孩子，艾女沒有報警或求助，而是先在浴室清洗胎盤，再將死嬰放入桶中，從宿舍2樓曬衣區往外拋下至約2米深圳溝內，直到數小時後才被附近居民發現。

    台中地院審理時認為，艾女明知應妥善處理死胎遺體，卻選擇任意棄置，顯見對生命終結缺乏基本尊重，不過法官也考量她犯後坦承犯行、態度尚可，且無前科紀錄，認定暫無繼續危害社會安全之虞，因此未宣告驅逐出境，最終依遺棄屍體罪判刑6月、緩刑2年，全案仍可上訴。

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