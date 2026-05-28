偷拍侵害患者隱私 板橋愛爾麗、新莊光澤診所勒令停業6個月

新北市政府啟動反針孔稽查專案，如今再確認板橋愛爾麗診所及新莊光澤診所違規，各開罰50萬元並勒令停業6個月。（衛生局提供）

針對針孔偷拍事件，新北市政府跨局處啟動「反針孔稽查專案」，截至目前已完成172家醫美診所稽查，其中「愛爾麗集團」3家診所及「光澤集團」2家診所確認嚴重侵害病患隱私，日前已依《醫療法》第108條從重裁處，如今再確認轄內板橋愛爾麗診所及新莊光澤診所違規，市府今（28）日再次依《醫療法》108條從重裁處，各開罰50萬元罰鍰，並勒令停業6個月。

衛生局表示，板橋愛爾麗診所因第一時間相關畫面無法即時辨識，經衛生局與檢警密切配合，目前已確認主機中的相關影像，認定板橋愛爾麗診所利用偽裝型監視設備，對病患個人隱私進行拍攝，嚴重違反《醫療法》第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」；另外，新莊光澤診所也有相同情事，2家診所行為屬明知故犯且情節重大，各處以最高50萬元罰鍰，並責令2家診所即日起停業6個月。

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衛生局指出，針對新北市轄內其他疑似涉案診所，目前仍由司法機關偵辦中，市府將配合檢警調查，並依偵查結果及具體違規事證，依法從嚴裁處，絕不寬貸。

新北市政府呼籲，各醫療機構應立即依中央規範，全面檢視院內監視設備設置位置、用途、告知程序及病人同意機制，維護病患隱私與就醫安全。

新北市政府再查獲板橋愛爾麗診所及新莊光澤診所涉嫌偷拍，侵害患者隱私，各開罰50萬元並勒令停業6個月。（衛生局提供）

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