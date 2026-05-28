獨家》神鬼交鋒「沈文」差點去騙潘孟安 恆警首揭偵辦秘辛

警方找來霹靂布袋戲宣導防詐。（記者蔡宗憲攝）

日前轟動全國的「沈文」（本名賴冠翟）詐騙校園案，恆春警方今藉打詐宣導首次揭露秘辛，因他向被害人自稱新加坡富豪，連腔調都模仿逼真，恆春警方一度懷疑是跨境犯罪，直到民眾看見宜蘭不動產詐騙新聞「認臉」，才驚覺這位「星國富豪」竟是正被羈押在宜蘭的賴姓慣犯，也引發「重大犯罪是否揭露媒體」的討論。

前教育處長江國樑更首次揭露，沈文還一度想進入縣府「詐騙潘孟安」，但被教育處人員看出「外行」婉拒，沒讓他進入縣府見當時的潘縣長。

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恆春警分局長郭懷澤今特邀「霹靂布袋戲」跨界聯手，揭露賴冠翟「90%真金白銀換10%盲從」的深層騙術。

恆春警方調查，賴姓嫌犯（有詐欺前科）演技精湛，去年起假冒律師及海歸富豪，營造出家大業大的假象。警方查緝初期，因其身分資訊與國外掛鉤，一度朝向跨境詐騙偵辦，查無此人後陷入僵局。轉機發生在近期，一名被害人看到宜蘭不動產詐騙案新聞，指著螢幕上的嫌犯驚呼：「這就是沈文！」警方比對後，赫然發現賴嫌因他案正羈押在宜蘭，警力北上戒訊時，賴嫌還因就醫差點錯身而過。全案已於5月15日正式移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局長郭懷澤指出，高知識分子被騙往往是因為「自信」與「對專業領域的崇拜」，而偏鄉民眾則是受到「光環效應」影響。詐騙集團最可怕的手段，是先付出90%的真金白銀陪受害者玩真的，誘使對方產生絕對盲從後，再於最後10%的關鍵時刻捲走所有資產。

為加強宣導，屏東縣警局局長甘炎民特別推動「打詐一點通」，恆春警方更出奇招，找來國寶級「霹靂布袋戲」拍攝宣導片。影片中，傳奇角色化身「反詐大使」，強調破解騙術只有兩大機語：「聽到不公開的投資廣告」與「穩賺不賠的投報機會」。

郭懷澤語重心長地呼籲，資訊不對稱是詐騙的溫床，警方將透過新聞與在地業者的聯絡網，抹平資訊落差。他強調，防詐口訣就是「冷泡茶」：冷靜、報案、查人、查證。在完美的「人設」面前，只有保持冷靜，才能守住辛苦賺來的血汗錢。

「沈文」案，宛如電影《神鬼交鋒》劇情，曾在房仲界寫下傳奇、登上財經周刊封面的「金童」賴冠翟，2018年在宜蘭詐欺逾億元，未料交保後消聲匿跡，躲藏潛伏於恆春半島，化名「沈文」的他大搞校園慈善，並再次吸金數千萬元。這名當年連國中恩師都騙的通緝犯，遭逮移送歸案後獲宜蘭地方法院裁定羈押，警方也在偵辦他涉犯的違法吸金新案。其精心偽裝的慈善家面具被揭穿後，恆春受害教職員驚覺，那名宣稱要帶孩子上台大的「救星」，竟是吸乾他們積蓄的惡魔。

屏東警局長甘炎民呼籲民眾一同打詐。（記者蔡宗憲攝）

本名賴冠翟的詐欺犯「沈文」。（資料照）

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