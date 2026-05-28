2男大生自製爆裂物炸毀校舍 檢起訴求刑7年6月

余姓、周姓男大生在培英國小廢棄校園試爆，將教室炸得滿目瘡痍。（竹崎警分局提供）

余姓、周姓兩名理工科男大學生涉嫌於去年12月至今年4月間，自製俗稱「阿芒尼爾（Ammonal）」之具殺傷力爆裂物，先後在嘉縣中埔鄉某空地、高雄市鼓山區某海邊附近空地、嘉縣竹崎鄉培英國小廢校區引爆共6次，其中最後一次在培英廢棄國小的引爆，更導致校舍主要結構毀損喪失效用，嚴重危害社會治安，嘉義地檢署偵查後今天將余、周兩人因違反槍砲彈藥刀械管制條例等起訴，並向法院具體求刑7年6月。

全案於今年4月3日余姓、周姓兩名男大學生在培英廢棄國小引爆爆裂物，造成校園冒出濃煙，附近民眾前往滅火而曝光，兩人於5日被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，向嘉義地院5日聲請羈押禁見獲准。全案偵結起訴後，兩人將於今天移審嘉義地方法院。

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起訴書指出，余（19歲）、周（20歲）兩人分別在就讀的嘉義某大學宿舍及嘉縣中埔鄉居所內，將購買的原料依比例混合，製成俗稱「阿芒尼爾（Ammonal）」具殺傷力爆裂物。

兩人自去年12月至今年4月間，先後在嘉縣中埔鄉某空地、高雄市鼓山區某海邊附近空地、嘉縣竹崎鄉培英國小廢校區引爆共6次。

事件曝光後，警方於今年4月4日至嘉縣竹崎鄉兩人，並查扣硝酸銨、鋁粉、雷管20支、引線20支、黑火藥、爆裂物ETN等大批化學原料與作案工具。

檢察官審酌兩人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物、及刑法炸燬他人所有建築物等罪嫌，6次犯行應分論併罰。因其行徑引起大眾恐慌、危害重大，建請法院各判處有期徒刑7年6月。

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