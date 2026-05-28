車陣中的守護者！高雄原民警吳雅各以專業手勢守護民眾通行安全

鳳山警分局長王春生肯定吳雅各工作認真，深獲鄰里好評。（民眾提供）

車陣中的守護者！高雄市鳳山區建國路為交通要道，每天往來人車很多，可見鳳山警分局文山派出所警員吳雅各專注指揮交通，以專業手勢引導車流，守護民眾通行安全，不畏風吹日曬雨淋，數十年來如一日，為鳳山交通秩序重要守門員，也是居民口中「傳奇人物」。

警員吳雅各是布農族原住民，從警迄今已32年，為人勤奮踏實，工作認真負責，上下班交通尖峰時刻，於鳳山區建國路指揮交通，以專業判斷與手勢，引導車流順暢通行，築起一道安全防線，執勤過程中發現交通事故，第一時間管制車流，協助救護人員進入現場，並耐心安撫民眾情緒，避免發生二次事故，展現高度專業與同理心。

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常見民眾路過停車詢問、求助或談到生活困難，吳員也耐心建議協助，偶有幾日吳員休假，民眾甚至致電警所關心吳員怎麼不見了？還有民眾稱每天都看到他，早已習慣吳員存在，凸顯吳員深受民眾信賴；吳雅各說，站在路口執行勤務，一舉一動代表警察形象，都是警察專業展現，時刻自我要求，無論尖峰時段車流壅塞，或是突發事故造成交通混亂，沉著應對、迅速疏導。

吳員在所內也扮演資深學長角色，主動關懷學弟妹，鼓勵精進本職學能，將細微事做到最好，並傳承執勤經驗與應變技巧，是派出所公認「交通活字典」；分局長王春生肯定吳員工作認真，無論酷暑寒冬，始終堅守崗位，長年辛勞與付出，深獲鄰里好評，警察交通工作看似平凡，卻承載維護交通秩序重要使命，每一次揮手、每一聲哨音，讓民眾在安心有序的交通環境中，平安出門、快樂回家。

原民警員吳雅各以專業手勢，不畏風吹日曬雨淋，守護民眾通行安全，數十年來如一日。（民眾提供）

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