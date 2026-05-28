歷年最多箱！調查局今銷毀毒品2359公斤 量大到出動多名幹部幫忙搬

此次銷毀箱數高達509箱，歷年箱數最多（記者吳昇儒攝）

法務部調查局今辦理「今年度全國獲案毒品證物公開銷燬」儀式，預計於今天下午在木柵垃圾焚化廠舉行，共計銷毀各類毒品總重2359公斤532.5公克，共509箱，須出動四輛台灣銀行支援的裝甲運鈔車及衝鋒槍因應。因此次為歷年來箱數最多，憂心人手不足，毒品防制處副處長趙振宇及專門委員林維成也都戴上手套，幫忙搬運。

調查局指出，此次銷毀數量算歷年來較多的一次，大麻植株更高達4962株，連同其他毒品，共裝有509箱，必須出動4輛運鈔車，方能一次運往焚化廠銷毀。

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今日上午，調查局從周邊處站召集多名調查官、幹部到局本部協助搬運，歷經兩小時搬運時間，順利裝車、上午10點準時從調查局本部出發， 送至木柵分化廠，經清點後，預計於下午進行銷毀。

調查局自1994年起，依行政院核定的「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責檢驗、集中保管及公開銷燬全國各查緝機關緝獲的第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物，而二級毒品依托咪酯則由各地檢自行集中保管。

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毒品防制處副處長趙振宇戴上手套，幫忙搬運。（記者吳昇儒攝）

毒品防制處專門委員林維成（中）戴上手套，幫忙搬運。（記者吳昇儒攝）

此次銷毀箱數高達509箱，歷年箱數最多（記者吳昇儒攝）

押送毒品銷毀的車隊從調查局本部出發。（記者吳昇儒攝）

此次銷毀箱數高達509箱，歷年箱數最多（記者吳昇儒攝）

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