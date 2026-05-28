台智光案延燒！董座李慶煌涉偽證遭訴 柯文哲「他」字案偵辦中

台通光電董事長李慶煌，則因出庭時涉嫌作偽證，遭法院告發並移送偵辦。台北地檢署偵查後，依刑法偽證罪提起公訴。（資料照）

國民黨北市議員陳重文施壓社會局，讓公托監視器案由台智光承辦後再轉包立錡公司，不法獲利321萬餘元，一審依圖利罪判刑8年6月；台通光電董事長李慶煌，則因出庭時涉嫌作偽證，遭法院告發並移送偵辦。台北地檢署偵查發現，李明知曾與關鍵廠商會面，卻當庭否認認識對方，並將關鍵媒合會面辯稱僅為「擦身而過」，已妨害司法機關釐清事實，依刑法偽證罪提起公訴。

本案源於前台北市長柯文哲任內，北市府與台灣智慧光網（台智光）間爆發的警用監視器傳輸費率爭議。北檢除偵辦陳重文涉圖利案外，目前也已將柯文哲列為被告，另分「他字案」持續深入偵辦中。

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檢方調查，台智光公司過去因監視器網路傳輸服務費率問題，與台北市政府警察局發生爭議，李慶煌因此請託時任台北市議員陳重文協助處理。陳重文隨後於2023年初，透過台北市某運動協會牽線，認識經營監視器系統、具相關專業背景的維鑛科技公司負責人康立錡。

康立錡原為台智光下包商的下游廠商，雙方並無直接業務往來。陳重文認為，若能協助其直接承攬台智光承接的北市府監視器與網路設備案件，將有利可圖，因而積極居中牽線。2023年4月7日下午，陳重文安排李慶煌、台智光顧問陳豐源等人，前往其位於台北市的辦公室與康立錡會面。

會面當天，康立錡向李慶煌自我介紹外，並當場分析台智光既有供應鏈的缺失與弱點，表達希望成為直接供應商的意願，再親自遞交名片。

2024年10月1日上午，李慶煌以證人身分赴台北地院出庭作證。面對檢察官詢問「是否認識康立錡」、「是否曾在陳重文辦公室見過康立錡」等問題時，李慶煌當庭否認，聲稱自己「不認識」、「沒有印象」、「沒有單獨見過面」，甚至辯稱當天僅是在辦公室內「擦身而過」。

檢方追問，康立錡是否曾遞交名片、陳重文是否曾提及合作安排等細節，李慶煌一概以「沒有印象」、「不清楚是不是陳重文介紹」等說詞否認。不過，經比對相關偵查與審理資料後，檢方確認康立錡早已坦承當天確實曾交付名片，並與李慶煌深入討論合作內容。

承辦檢察官黃琬珺在起訴書中強調，偽證罪的成立，不以實際造成判決結果錯誤為必要，只要在審判或偵查程序中，針對與案情有重要關聯事項故意虛偽陳述，即已構成犯罪，李慶煌明知陳重文利用議員身分與影響力協助媒合廠商，進而形成涉及利益輸送的交易架構，卻仍於法庭上刻意作假證供，已嚴重妨礙法院釐清陳重文、康立錡涉犯非主管監督事務圖利罪的事實真相。

圖為國民黨台北市議員陳重文前年遭裁定收押。（資料照）

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