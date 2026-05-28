收押！他吸K菸雙手顫抖從桃園開車到花蓮 運5千多支彩虹菸落網

花蓮新城警分局26日晚間擴大毒駕臨檢，查獲雙手顫抖的吳姓男子從桃園開車運毒到花蓮，車上還有30大袋重量超過8公斤的彩虹菸，被警方依照毒品及公共危險罪嫌送辦，花蓮檢方今天指出，已向法院聲請羈押獲准。（警方提供）

桃園21歲吳姓男子26日中午吸食K菸後，隨即開車將30大袋5445支、毛重達8.6公斤的三級毒品彩虹菸「送貨」到花蓮，但車子晚間進新城鄉就被警方攔截送辦，創全國單一次查獲彩虹菸的最高紀錄，警方攔到他時吳男還雙手顫抖，顯示為無法安全駕駛狀態遭現行犯逮捕，花蓮檢方隨即依法向花蓮地院聲押禁見，昨晚11點法院裁定准押。

花蓮地檢署指出，被告吳姓男子涉犯毒品危害防制條例「運輸第三級毒品」、刑法「不能安全駕駛」等罪嫌重大，審酌被告運毒數量甚鉅、路程橫跨多個縣市，若毒品流入社會將嚴重戕害治安，考量被告吳男有高度逃亡、滅證及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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桃園市吳姓男子26日中午12點多吸食摻有三級毒品K他命的K菸之後，馬上毒駕上路！車上載有大量彩虹菸毒品，一路橫跨桃園、新北、宜蘭，26日晚間進入花蓮縣境，但晚間9點15分左右就在台9線新城段被警方攔獲！

新城警分局指出，26日晚間進行查緝毒駕擴大臨檢，晚間9點15分即將收隊前，攔到一輛汽車，駕駛吳姓男子神情慌張，面對警方詢問言詞閃爍，車上還有濃濃K味！吳姓男子不自主雙手顫抖，警方察覺到明顯毒駕徵候，又查到吳姓男子身分發現是列管的毒品人口，當警方要求進行唾液快篩時，男子一度情緒激動拒測，警方認為已達無法安全駕駛程度，依公共危險罪準現行犯逮捕。

警方隨即執行附帶搜索，當場在後車廂及吳男攜帶隨身包，發現高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」，總毛重達8686公克，創下全台單一案件查獲彩虹煙的最高數量紀錄！其他還有含愷他命K盤1個、愷他命晶體1罐（毛重9公克）、電擊棒1組、現金1萬3500元及手機等證物；後續實施唾液毒品快篩檢測，結果確呈第三級毒品愷他命陽性反應，警方表示，全案依公共危險罪嫌及毒品危害防制條例移送法辦。

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花蓮新城警分局26日晚間擴大毒駕臨檢，查獲雙手顫抖的吳姓男子從桃園開車運毒到花蓮，車上還有30大袋重量超過8公斤的彩虹菸，被警方依照毒品及公共危險罪嫌送辦，花蓮檢方今天指出，已向法院聲請羈押獲准。（警方提供）

花蓮新城警分局26日晚間擴大毒駕臨檢，查獲雙手顫抖的吳姓男子從桃園開車運毒到花蓮，車上還有30大袋重量超過8公斤的彩虹菸，被警方依照毒品及公共危險罪嫌送辦，花蓮檢方今天指出，已向法院聲請羈押獲准。（警方提供）

花蓮新城警分局26日晚間擴大毒駕臨檢，查獲雙手顫抖的吳姓男子從桃園開車運毒到花蓮，車上還有30大袋重量超過8公斤的彩虹菸，被警方依照毒品及公共危險罪嫌送辦，花蓮檢方今天指出，已向法院聲請羈押獲准。（警方提供）

花蓮新城警分局26日晚間擴大毒駕臨檢，查獲雙手顫抖的吳姓男子從桃園開車運毒到花蓮，車上還有30大袋重量超過8公斤的彩虹菸，被警方依照毒品及公共危險罪嫌送辦，花蓮檢方今天指出，已向法院聲請羈押獲准。（警方提供）

花蓮新城警分局26日晚間擴大毒駕臨檢，查獲雙手顫抖的吳姓男子從桃園開車運毒到花蓮，車上還有30大袋重量超過8公斤的彩虹菸，被警方依照毒品及公共危險罪嫌送辦，花蓮檢方今天指出，已向法院聲請羈押獲准。（警方提供）

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