全面緝毒！毒駕移送較去年同期增3倍 安非他命占7成最高

警政署。（記者邱俊福攝）

警政署為打擊毒駕，去年底引進「唾液毒品快篩試劑」的新式執法政策後，經統計今年1至4月共查獲移送4725件毒駕案件，相較於去年同期大幅提升近3倍，其中4633件，占98%，都是員警第一時間在街頭攔查舉發，而經分析，透過唾液快篩檢出毒駕案的各類毒品陽性率最高者，依序為安非他命類3119件（占70.06%）、愷他命974件（占21.88%）、依托咪酯類745件（占16.73%）、海洛因等鴉片類519件（占11.66%）。

警政署表示，為精準鎖定毒駕的重點毒品，發動多波「主題式打擊」行動，統計全國警察機關於今年1至4月，共針對安非他命、愷他命、依托咪酯類與海洛因等4項毒品，查獲1萬7022名犯嫌，較去年同期1萬2920人，增加4102人（31.75%）；其中「依托咪酯類」毒品，因具有「超快起效」及產生肌躍症、意識不清等症狀，是造成車輛失控衝撞的主要毒因，全國警察機關透過積極溯源查緝，共查獲犯嫌高達5364人，較去年同期3393人，增加1971人。

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警政署提醒，毒駕已是全民公敵，天理不容，除已通令全國警察機關同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，從前端強力打擊毒品源頭；另內政部、法務部、交通部及高檢署等機關，亦從法制及政策面擬定多項具體有效之防制策略，期全力防止毒駕危害，還國人一條安心回家的路。

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