潮州名店員工疑失智「被離職」爭議延燒 今年4月迷途影片曝

羅婦迷路的畫面。（警方提供）

屏東縣潮州鎮某牛肉料理名店，日前爆出羅姓員工曠職多日被離職，但家屬投訴是該店趁羅婦失智後認知有落差的「被離職」，事件在網路爆發軒然大波，該店家昨天也出面再度澄清，不過，警方日前找到羅婦並助羅婦返家的影像也曝光。

警方今年在4月4日執行巡邏勤務時，發現羅婦步伐緩慢且神情恍惚，警方不僅駕車載送老婦尋家，更化身「代駕」將其腳踏車騎回住所，熱心舉動深獲家屬與鄰里好評。

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中山路派出所副所長戴品仰、警員洪哲偉當天上午8時許執行巡邏勤務時，於路旁發現72歲的羅婦獨自行走，步伐緩慢且神情恍惚，疑似迷途失智長者。

員警立即上前關懷詢問，羅姓老婦向警方表示，自己早晨騎乘腳踏車出門購買早餐，回程時卻突然因為記憶模糊而忘記返家路徑，羅姓老婦神情顯得十分焦慮。為確保羅婦安全，員警先安撫其情緒，隨即由警員洪哲偉開車載送老婦，依其模糊記憶在附近巷弄挨家挨戶詢問鄰里。最終，在員警耐心地尋訪下，順利確認羅婦住處。

副所長戴品仰考量老婦體力與交通安全，特別折返現場，親自將羅婦留置在原處的腳踏車「騎回」其住家交還。羅婦也對警方如此奔波表達感激。

潮州分局長黃世德表示，家中高齡長者如有記憶力退化情形，應多加留心其動向。黃分局長也特別提醒，民眾可為家中長者申請「愛心手鍊」，或在隨身衣物繡上聯絡電話、配戴具 GPS 定位功能的手錶，以便在發生走失情況時，警方或熱心民眾能第一時間協助返家，避免發生意外。

羅婦迷路的畫面。（警方提供）

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