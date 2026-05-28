駕駛疑恍神 台2線鼻頭隧道水泥曳引車失控自撞山壁

台2線北部濱海公瑞芳區鼻頭隧道內今天上午7時發生一起滿載水泥的貨運曳引車自撞隧道內壁事故，還好未波及其他車輛。警方實施單線雙向管制車流，交通並未因此中斷。（記者林嘉東翻攝）

台2線北部濱海公瑞芳區鼻頭隧道內今天（28日）清晨發生一起滿載水泥的貨運曳引車自撞隧道內壁事故。由於巨大撞擊力，致車頭嚴重受損，還好未波及其他車輛，未傳人員受傷。瑞芳警方調查，62歲陳姓駕駛疑因精神不濟恍神失控自撞山壁，目前在隧道內實施單線雙向管制車流，交通並未因此中斷。

新北市瑞芳警分局鼻頭派出所今天上午7時19分接獲通報，台2線84.6公里處的鼻頭隧道內（往基隆方向）發生車禍，與交通分隊共2名警力趕赴現場排除事故。警方調查，62歲陳姓男子當時開著營業貨運曳引車，沿著台2線由宜蘭往基隆方向行駛，不料在隧道內疑似因注意力不集中、恍神，車輛直接偏離車道偏撞上隧道內壁，所幸這起事故並未造成其他車輛波及，陳男也僅受虛驚。

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由於該事故曳引車後方裝載大量水泥，車體過重，一般拖吊車無法進行吊掛作業，須待宜蘭總公司派員及專車趕往現場進行水泥卸載後，才能開始拖吊車體。警方預估，卸載與拖吊作業約需耗時1小時30分鐘。

目前隧道內往基隆方向的車道遭事故車輛占用，且地面留有油漬與散落物，警方正在現場持續實施單線雙向交通管制，雖然交通並未完全中斷，但正逢上班尖峰時段，車流較為緩慢。警方呼籲，行經該路段的駕駛人請務必配合警方指揮、減速慢行，或提早改道行駛。

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