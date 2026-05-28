ALPHARD豪車公開競標 桃園分署6/9拍賣涉詐案查扣車輛

桃園地檢署偵辦何男涉詐案查扣Toyota Alphard汽車，並囑託行政執行署桃園分署進行拍賣，以徹底剝奪被告犯罪所得。（桃園分署提供）

桃園地檢署偵辦何姓男子涉嫌詐欺案件，查扣第三人所有的Toyota Alphard豪車，為徹底剝奪被告不法犯罪所得，桃園地檢署囑託桃園分署變價，桃園分署表示，該輛車將於6月9日公開拍賣，有興趣的投資者與買家可踴躍到場競標，共同為實現社會公平正義盡一份心力。

桃園分署表示，該車排氣量3456c.c.，2016年5月出廠，黑色外觀，車況完整大方，展現豪華商旅車氣派質感，隨車附車鑰匙1把，完成拍定及相關程序後，即可直接駕駛返家，適合家庭出遊、商務接待或高品質日常代步使用，拍賣時間定於6月9日上午10點，在桃園市警察局大園警分局竹圍派出所（桃園市大園區竹圍里竹圍街 10 號）現場公開拍賣，登記應買的時間為9點30分至9點55分，拍定人當場應以現金或刷卡方式交付價金。

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桃園分署表示，近年各類詐騙與吸金事件層出不窮，對人民財產安全造成嚴重威脅，將持續貫徹行政院「5打7安」政策，加強辦理相關的行政執行案件及檢察機關囑託執行案件，也提醒民眾切勿輕易相信來路不明的訊息，如懷疑遭遇詐騙，立即停止任何交易，並撥打165反詐騙專線。

桃園地檢署偵辦何男涉詐案查扣Toyota Alphard國瑞汽車，並囑託行政執行署桃園分署進行拍賣，以徹底剝奪被告犯罪所得。（桃園分署提供）

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