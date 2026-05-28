缺牙害他死後「無法捐完整大體」 高雄男怒告牙醫索賠

高雄黃姓男子怒控牙醫師補牙慢半拍害他死後無法捐大體，怒告求償24萬餘元被法官駁回。看牙示意圖。（情境照）

黃姓男子到鳳山某牙醫診所補牙，因不滿療程進度與假牙脫落，怒控陳姓牙醫師處置不當導致他長期缺牙，不僅被女兒嫌棄、無法開口展現笑容，甚至嚴重到讓他死後「無法捐獻完整大體」，並求償24萬餘元，但法官認定醫師處置完全符合醫療常規，駁回黃男之訴。

判決指出，2019年11月間，黃姓男子前往鳳山某牙醫診所接受右上正中門齒植牙及牙冠治療，黃男主張，當時他已告知醫師自己10個月後要到台東工作，陳姓牙醫師承諾療程可在10個月內完成，最後卻拖延到2021年5月才結束，害他往返台東與鳳山請假、奔波，損失5萬8千多元。

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治療期間，黃男因外力撞斷右上側門牙再度求診，他指控陳醫師拆除臨時牙冠時施力不當，導致牙釘斷裂、牙根受損並造成缺牙，害他被女兒嫌棄、就食不便，甚至無法捐獻完整大體，要求陳姓牙醫師賠他24萬5千元。

高雄地方法院鳳山簡易庭開庭時，陳姓牙醫抗辯表示，植牙與補骨粉本就需要6至8個月的等待期，且期間是黃男多次主動取消預約或改約，並非故意拖延；而黃男前來求診時，側門牙早就已經撞斷到與牙齦齊平，且因黃男上下顎屬於極度用力的「深咬關係」，僅存空間不足以植牙，才建議採取牙冠增長術，假牙脫落是巨大咬合力所致，並無醫療疏失。

一審法官原判診所應應退還1萬4500元保固金，駁回黃男其餘請求，黃男不服提起上訴；二審法官囑託高雄市牙醫師公會及衛福部醫審會進行雙重鑑定，報告明確指出，黃男就診時的X光片與模型顯示，其右上側門牙確實已斷裂至與牙齦齊平，且其上下顎咬合屬於巨大咬合側爭力的「深咬患者」，在此條件下，牙冠脫落、牙釘斷裂屬於臨床上可能發生的併發症，並非醫師處置不當，陳醫師實施的手術完全符合醫療常規，因此認定陳姓牙醫師沒有過失，駁回黃男上訴，全案定讞。

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