為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不只拆空測速桿 屏警聯繫「測速APP」更新資訊 降低用路人恐慌

    2026/05/28 08:58 記者蔡宗憲／屏東報導
    未來只要是實際執法中的測速桿，前方不僅會有清楚標示，還會直接加掛「執行中」字樣。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    未來只要是實際執法中的測速桿，前方不僅會有清楚標示，還會直接加掛「執行中」字樣。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    屏東縣近日大動作拆除16處測速空桿，避免用路恐慌，駕駛人對屏東警方及屏縣府觀感一新。屏縣警局長甘炎民強調，機關立場始終以「民眾道路安全」與「執法公開透明」為核心。為了讓大眾開車不再戰戰兢兢，屏東警方更全面主動聯繫「神盾」等知名導航及測速APP軟體業者，即時更新最新測速地點資訊，徹底化解民眾過去因資訊不對稱而產生的「道路使用恐慌」。

    甘炎民強調「執法透明性」，他說，未來只要是實際執法中的測速桿，前方不僅會有清楚標示，還會直接加掛「執行中」字樣，真正做到「看得見、安全有效」。甘炎民強調，從2021年至今，屏東的執法規劃方向並未受拆桿影響，而是始終秉持警政署原則進行汰除與調整，並確立「四個堅持」：第一、執法部署不變，但以工程改善優先，汰除不友善地點；第二、完全以事故熱點為導向；第三、強調設備致明性，讓民眾心中有數；第四、公開透明，加強與導航業者保持緊密聯繫。

    這次整頓後，屏東縣共計拆除16處固定式測速照相「空桿」。其中，最受外界矚目的主要觀光動線，從南州交流道一路向南延伸至墾丁路段，直接一口氣大減了8隻測速桿，目前該區域僅剩下4支固定測速桿及2處區間測速。

    甘炎民強調「執法透明性」，盤整事故地點，讓用路人不再道路恐慌。（記者蔡宗憲攝）

    甘炎民強調「執法透明性」，盤整事故地點，讓用路人不再道路恐慌。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣近日大動作拆除16處測速空桿。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣近日大動作拆除16處測速空桿。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播