不只拆空測速桿 屏警聯繫「測速APP」更新資訊 降低用路人恐慌

未來只要是實際執法中的測速桿，前方不僅會有清楚標示，還會直接加掛「執行中」字樣。（資料照，記者蔡宗憲攝）

屏東縣近日大動作拆除16處測速空桿，避免用路恐慌，駕駛人對屏東警方及屏縣府觀感一新。屏縣警局長甘炎民強調，機關立場始終以「民眾道路安全」與「執法公開透明」為核心。為了讓大眾開車不再戰戰兢兢，屏東警方更全面主動聯繫「神盾」等知名導航及測速APP軟體業者，即時更新最新測速地點資訊，徹底化解民眾過去因資訊不對稱而產生的「道路使用恐慌」。

甘炎民強調「執法透明性」，他說，未來只要是實際執法中的測速桿，前方不僅會有清楚標示，還會直接加掛「執行中」字樣，真正做到「看得見、安全有效」。甘炎民強調，從2021年至今，屏東的執法規劃方向並未受拆桿影響，而是始終秉持警政署原則進行汰除與調整，並確立「四個堅持」：第一、執法部署不變，但以工程改善優先，汰除不友善地點；第二、完全以事故熱點為導向；第三、強調設備致明性，讓民眾心中有數；第四、公開透明，加強與導航業者保持緊密聯繫。

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這次整頓後，屏東縣共計拆除16處固定式測速照相「空桿」。其中，最受外界矚目的主要觀光動線，從南州交流道一路向南延伸至墾丁路段，直接一口氣大減了8隻測速桿，目前該區域僅剩下4支固定測速桿及2處區間測速。

甘炎民強調「執法透明性」，盤整事故地點，讓用路人不再道路恐慌。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣近日大動作拆除16處測速空桿。（記者蔡宗憲攝）

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