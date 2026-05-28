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    「吊車大王」揪營造企業攜手捐巡邏車 助攻竹北治安再升級

    2026/05/28 07:53 記者廖雪茹／新竹報導
    「吊車大王」啟德機械董事長胡漢龑與國隆營造董事長黃國華，共同捐贈兩輛全新巡邏車予新竹縣警察局竹北分局。（竹北分局提供）

    「吊車大王」啟德機械董事長胡漢龑與國隆營造董事長黃國華，共同捐贈兩輛全新巡邏車予新竹縣警察局竹北分局。（竹北分局提供）

    新竹縣政府警察局部分巡邏車輛逐漸接近汰換年限，「吊車大王」啟德機械董事長胡漢龑與國隆營造董事長黃國華獲悉後，共同捐贈兩輛全新巡邏車予竹北分局，以實際行動支持地方治安工作，展現企業回饋社會、關懷公共安全的精神。

    警察局表示，為確保第一線員警執勤安全及提升勤務效能，警局持續盤點基層需求，積極爭取各界資源，逐步推動巡邏車輛更新作業。近日，胡漢龑董事長在了解警察勤務現況與裝備需求後，率先表達捐贈意願，同時秉持「公益同行、善念共好」理念，邀請黃國華董事長一同響應公益，共同捐贈巡邏車輛。

    副縣長徐元棟頒發感謝狀及紀念品，感謝企業對警政工作的支持與肯定。警察局表示，胡董現任竹縣警友會竹東辦事處副主任，黃董則擔任警友會竹北辦事處主任，兩人長期熱心公益，持續關注地方警政與治安議題，積極投入警民合作事務。

    這次捐贈的巡邏車配備完善、性能優異，投入巡邏勤務後，將有助提升員警執勤時的安全防護與機動應變能力，進一步強化巡邏效率及緊急事件處置量能，保障民眾生命財產安全。

    新竹縣副縣長徐元棟（左3）頒發感謝狀及，感謝企業對警政工作的支持與肯定。（竹北分局提供）

    新竹縣副縣長徐元棟（左3）頒發感謝狀及，感謝企業對警政工作的支持與肯定。（竹北分局提供）

    「吊車大王」啟德機械董事長胡漢龑與國隆營造董事長黃國華，共同捐贈兩輛全新巡邏車予新竹縣警察局竹北分局。（竹北分局提供）

    「吊車大王」啟德機械董事長胡漢龑與國隆營造董事長黃國華，共同捐贈兩輛全新巡邏車予新竹縣警察局竹北分局。（竹北分局提供）

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