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    首頁 > 社會

    南投訂定夾娃娃機管理自治條例 未離校50公尺最高可罰10萬

    2026/05/28 07:39 記者張協昇／南投報導
    南投縣訂定夾娃娃機管理自治條例，規定夾娃娃機店必須距離國中小學50公尺以上。（記者張協昇攝）

    南投縣訂定夾娃娃機管理自治條例，規定夾娃娃機店必須距離國中小學50公尺以上。（記者張協昇攝）

    夾娃娃機店業者注意了！南投縣政府訂定「南投縣自助選物販賣事業管理自治條例」草案，規定夾娃娃機店必須距離國中小學50公尺以上，違者令其停業如仍繼續營業，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，該草案日前已在縣務會議討論通過，將送議會審議通過公布1年後實施。

    南投縣政府指出，為有效規範夾娃娃機店設置地點、機具使用與商品販售情形，確保消費者權益，並避免情趣用品或其他有害兒少身心健康的物品出現夾娃娃機內，因而訂定「南投縣自助選物販賣事業管理自治條例」，除規範夾娃娃機營業場所建築物，離國中小學建築物直線距離必須在50公尺以上外，夾取的物品不得為菸、酒、檳榔、毒品、刀具、藥品、醫療器材、猥褻物品、活體生物、成人情趣用品等，也不得涉及賭博及有害善良公俗等行為，違者移送相關主管機關辦理。

    此外，夾娃娃機店應標明場主、機具名稱、管理人姓名及聯絡電話等，並標示「適度遊玩、請勿沉迷」等警語，違者限其改善，屆期未改善者，處6000以上、6萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

    南投縣政府表示，此自治條例送議會審議通過後，將比照其他縣市在公布後1年實施，讓業者有調整時間，並將發函通告業者遵守，以免受罰。

    南投訂定夾娃娃機管理自治條例，對夾取物品有嚴格規範。（記者張協昇攝）

    南投訂定夾娃娃機管理自治條例，對夾取物品有嚴格規範。（記者張協昇攝）

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