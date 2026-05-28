國立大學研究生在校打球遇見狼，他遭假療傷真襲鳥，法官依強制猥褻判刑。（示意圖）

新竹某國立大學研究生在校內打球時認識何男，誤以為對方是教練，而信任他進而到何男住處療傷，沒想到何男竟強脫他褲子摸生殖器，事後研究生心中陰影揮之不去，多年後才向校方尋求心理諮商，新竹地院依強制猥褻罪將何男判刑。

法官調查，何男於98年9月間在某國立大學羽球館打球，而認識正就讀該校碩士班一年級的男學生，竟於99年間某日，以其「學過推拿、家中有些藥可以幫他處理羽球運動後膝蓋不適」為由，邀約男學生到他獨居住處處理膝蓋。

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男學生因誤以為何男是該校羽球隊教練，基於信賴關係而單獨前往；雙方在泡茶區小聊之後，何男便將其帶至客廳區長木椅處，先撫摸腰部下方髖關節處，突然動手將運動長褲及內褲脫下，再以手撫摸及搓揉生殖器而強制猥褻得逞。

男學生因遭受驚嚇而不知如何反應，後便因深夜及疲憊，而依提議，在何男住處過夜，何男又趁他因疲累睡著而不知抗拒情形下，試圖隔著褲子猥褻，男學生於睡夢中下意識挪動其身體閃躲，仍遭隔著褲子撫摸生殖器。

事後男學生因發生此事而深感丟臉及抑鬱，遂對其前女友透露其遭人觸碰身體一事；再於105年間向校方諮商中心尋求心理諮商及協助；後因感覺此事件已造成其心理障礙，遂提出校園性別事件申訴，經該校通報警方追查，始循線查知上情。

法官審酌何男本應克制己身行止與人際互動分際，竟為圖一己私慾，強制猥褻，對被害人身心造成相當創傷，最後依強制與乘機猥褻罪判刑10月。

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