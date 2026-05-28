人夫偽單身騙砲，美女OL怒控侵害貞操權求償百萬！（情境照）

新竹張姓男子106年結婚，於110年在網路認識陳女，還拿配偶欄空白的身分證騙砲，事後張男因故告陳女傷害，檢察官開庭時當庭告訴陳女說張男已婚，陳女才赫然發現真相，怒控張男騙她貞操而求償百萬，新竹地院審理後判賠30萬元。

陳女說，110年7月間透過網路認識張男，並持續以通訊軟體及電話頻繁聯繫，嗣於隔年3月首次見面後，張男即主動提出交往請求，並表示自己為單身，僅因工作忙碌而未婚配，她因信賴而同意交往。

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交往期間，她因過往曾遭受婚姻情感創傷，極重視倫理與家庭關係，唯恐張男已婚有家庭，曾慎重詢問張男婚姻狀態，惟經張男否認已婚，並傳送配偶欄位為空白身分證照片自清，她自此更對張男放下戒心。

去年11月張男告陳女傷害案件進入偵查程序時，經檢察官當庭告知，她才赫然發現張男已婚事實，她聲稱在張男偽造身分、虛偽陳述與蓄意隱瞞婚姻狀態下，深陷欺騙而不自知，基於完全信任與付出，與其交往並發生多次性關係、進行大量私密對話，她的性自主權遭受直接侵害，受害程度非一般情感糾紛所能比擬，憤而求償100萬元。

張男則說，雙方非以結婚為前提交往，他非以結婚為餌誘與陳女性交；且陳女未爭執其曾要求他包養，陳女有關性交與否之決定，重心已挪至金錢與價碼，還說二人來往期間，陳女同時與其他人性交，其中不乏已婚之人，且陳女與那些人性交時均未詢問是否單身，卻在他對陳女提出刑事告訴及聲請通常保護令後，才以此為由求償百萬，顯屬權利濫用。

法官勘驗檢察官偵訊光碟時，陳女於聽聞檢察官表示「張男是有老婆的人」時，表現驚訝情緒反應，並以詫異語氣多次反問「他有老婆」？更表明不知張男有配偶及張男曾提示身分證配偶欄空白之事，證明張男於交往期間，確有隱瞞其早已於106年結婚事實，認定張男確實侵害陳女貞操權，且與陳女是否與其他人性交無關，最後判張男需賠償30萬元。

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