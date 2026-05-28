少女弄壞同學500元吊帶褲遭毆打凌虐拍裸照 拍片18歲陳男判3年7月

少女遭毆打凌虐過程被上傳至臉書社團「黑色豪門企業」。（取材自臉書）

新竹某校高中女生小美因向同學借穿500吊帶褲不慎弄壞，卻遭索賠5千元還不出，竟遭多名女同學設計約往南寮海邊集體毆打凌虐，甚至強行脫衣拍下裸胸過程，然後上傳臉書社團「黑色豪門企業」，新竹地院將在場拍片的陳男判刑3年7月。

據調查少女小美疑因遭控弄壞借來的500元吊帶褲，被要求還5000元，小美還不出來，遭同校多名女生研議集體霸凌，對方集結超過12人，於112年8月29日晚間，前往新竹市南寮漁港魚鱗天梯及看海公園內集結，等小美到場。

請繼續往下閱讀...

小美到場後慘遭多人持球棒揮打手部、臀部，並以香菸灼燙頸部、背部及砸毀手機，還遭徒手毆打全身，致多處挫傷、甚至遭褪去上衣；包括陳男在內多人分別持手機，在現場拍攝小美遭毆打、凌虐、裸露胸部過程予以助勢，並由不詳之人上傳至臉書社團「黑色豪門企業」。

多人則在該公共場所給予精神上、心理上鼓舞及支援而在場助勢。後因小美遭毆打凌虐並強脫上衣裸露影片遭輾轉上傳至社群軟體「黑色豪門企業」，經警得悉此影片後，始循線查獲上情。

法官審酌陳男為剛滿18歲成年人，理應知悉於現代法治社會中，任何糾紛均應循理性、和平手段與態度解決，僅因友人邀約至南寮漁港魚鱗天梯及看海公園，在旁觀看少年等人對被害少女施暴，遂持手機在現場拍攝少女遭毆打之性影像，不僅造成少女的傷害，亦違反法律保障兒童少年身心健康之規範意旨，應予譴責。

由於陳男於案發後始終均坦承全部犯行，並已和小美父母達成和解並賠償部分款項，可認確已知所悔悟，並有積極彌補其行為所生損害之意願，法官綜合衡量上情，認為若科以最輕本刑有期徒刑7年1月，猶屬情輕法重，在客觀上足以使人感覺過苛而引起一般同情，有顯可憫恕之處，決定予以酌量減輕其刑，最後依成年人與少年共同犯以強暴方法使少女被拍攝性影像罪，判刑3年7月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法