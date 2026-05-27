獨家》不只偵防車變砲房 彰縣昔爆色警與女毒蟲偵訊室上演活春宮

2013年彰化縣警局偵訊室發生1名偵查佐與女毒蟲現場活春宮。（資料照）

彰化縣1名偵查佐與女嫌犯在偵防車上發生性行為震撼警界，直呼「偵防車變砲房」，事實上，2013年彰化警方破獲竊車集團，逮獲36歲的「小花」等人，小花移送地檢署時突爆料「刑警很好色，對我亂來」，警方調查赫然發現，1名偵查佐竟與小花在偵訊室上演活春宮，檢方將他依妨害性自主罪嫌起訴；後來該員以90萬元賠償小花，警方將其停職，惟最終仍離開警界；這起「偵訊室變砲房」案當時震驚警界，與「偵防車變砲房」案如出一轍。

當年因毒品及竊盜案被逮的女嫌犯小花，向檢察官指控稱，她在彰化縣警局偵訊室被1名偵查佐性侵，並稱偵查佐跟她說，只要肯和他發生性關係，就只移送竊車案，不移送毒品案，她只好在偵訊室和他嘿咻，豈知該員出爾反爾把兩案都移送。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現，該員在縣警局地下室偵訊室內，利用筆錄作完、另一名員警離開偵訊室空檔，向小花挑逗說：「妳胸部看起來很大，可以翻起來給我看嗎？」小花認為該員縱然色膽包天，也不敢對她有逾矩行為，遂回以：「要摸自己過來摸！」不料該員竟關燈鎖門，雙手伸入小花衣內摸胸，再拉下自己褲子，示意小花為他口交，並誆稱：「毒品這條不會移送，等一下就可以走了。」小花遂配合進行性交，事畢才對小花說：「等一下送地檢署交保後再打電話給我。」小花始知受騙。

警界人士認為，警察身分敏感特殊，一旦面對美色誘惑把持不住而身陷桃色糾紛甚至妨害性自主，輕者丟官罷職，重則深陷囹圄，葬送前途太不值得。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法