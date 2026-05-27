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    肇事辯「低頭看導航」！北市工程男毒駕追撞波及9機車 北檢聲押

    2026/05/27 21:36 記者劉詠韻、邱俊福／台北報導
    北市程姓男子毒駕肇事，波及路邊停放的9部機車。（記者邱俊福翻攝）

    北市程姓男子毒駕肇事，波及路邊停放的9部機車。（記者邱俊福翻攝）

    34歲程姓男子今上午開車行經北市松山區健康路時，突因車輛失控左右偏移，隨後撞上前方停等紅燈的轎車，波及路旁停放的9輛機車，所幸並未造成傷亡。警方獲報到場對程男實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，並查獲2顆含依托咪酯的「喪屍煙彈」及安非他命等毒品，全案依公共危險及毒品等罪嫌移送偵辦；台北地檢署訊後，已向法院聲請羈押。

    警方調查，從事工程的程男酒測值為0，但毒品唾液快篩呈陽性反應，當場在程男身上查獲安非他命，並於車內起獲2顆依托咪酯「喪屍煙彈」，隨後將人帶返派出所偵辦，涉案車輛也一併移置保管。程男則供稱，案發當下因「低頭查看導航」，才一時失控肇事，並辯稱毒品是2天前吸食。

    值得注意的是，近來國內毒駕案件頻傳，法務部與高檢署日前才宣布啟動修法及全國同步掃蕩措施，除研議加重毒駕刑責、提高假釋門檻外，也研擬採行「義務沒收」制度，未來毒駕所使用車輛，不論是否屬行為人所有，均可能一律沒收；另也要求各地檢署落實適用刑事訴訟法第101條修正規定，對毒駕案件積極審酌聲請羈押必要性，以強化遏止毒駕犯罪。

    全案警詢後依公共危險、毒品等罪嫌，將程男移送北檢偵辦；檢方複訊後，已向法院聲請羈押。

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