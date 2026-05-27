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    水泥車拖吊突「脫鉤」翻覆八斗子匝道 台62線周邊大塞車

    2026/05/27 17:53 記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導
    一輛拖吊車拖吊水泥預拌車，今天下午行經台62線下八斗子匝道時，不明原因「脫鉤」，致水泥預拌車翻覆，並擦撞匝道護欄，造成周邊道路嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

    一輛拖吊車拖吊水泥預拌車，今天下午行經台62線下八斗子匝道時，不明原因「脫鉤」，致水泥預拌車翻覆，並擦撞匝道護欄，造成周邊道路嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

    台62線快速道路下基隆市八斗子匝道，今天（27日）日下午發生一起驚險的翻車意外。一輛拖吊車拖吊水泥預拌車，疑似拖至匝道彎道時，發生不明原因「脫鉤」，致水泥預拌車翻覆，並擦撞匝道護欄。由於水泥預拌車翻覆在匝道上，致台62線等周邊交通嚴重受阻，瑞芳及基隆警方已在現場持續進行交通疏導與管制。

    基隆市消防局於今天下午4時17分接獲基隆市警察局轉報，台62線下八斗子匝道發生水泥預拌車翻覆事故後，調派暖暖分隊小隊長劉俊佑率領2輛消防車、5名消防隊員趕抵發現，水泥預拌車側翻卡在匝道上，零件散落一地，所幸經仔細搜救與確認，現場並無任何人員受困或傷亡，虛驚一場。

    消防人員確認現場無漏油引發火災等安全疑慮後，已於下午4時30分左右交由警方接手處置。由於水泥預拌車翻覆在匝道上，致台62線等周邊交通嚴重受阻，瑞芳及基隆警方已在現場持續進行交通疏導與管制。

    警方呼籲準備從該匝道下快速道路的駕駛人行經該路段時減速慢行，或提前改道。至於詳細的脫鉤與翻覆原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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