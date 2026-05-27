魂斷木棉道！彰化33歲男自撞路樹亡 車內發現毒品殘渣

彰化縣埤頭鄉知名「木棉花大道」25日發生一起自撞死亡車禍，警方勘查車內時，發現一只內含毒品殘渣的塑膠袋，不排除毒駕可能。（民眾提供）

彰化縣埤頭鄉知名「木棉花大道」25日發生一起死亡車禍，33歲陳姓男子駕駛轎車行經舊濁水溪防汛道路時，不明原因突然偏離車道，自撞路旁樹木，消防人員獲報到場時，男子已失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。但事後警方在車內發現疑似摻有毒品殘渣的塑膠袋，檢警已介入調查，不排除毒駕可能。

據了解，事故發生於25日下午1時許，陳男駕駛一輛黑色休旅車行經埤頭鄉舊溪路時，車輛突然失控偏移，猛烈撞上路樹，附近民眾聽聞撞擊聲後立即通報119。消防人員趕抵時，發現陳男倒臥方向盤上，已無呼吸心跳，左膝及額頭有明顯撕裂傷，緊急送往衛福部彰化醫院急救，仍因傷勢過重不治。

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警方初步調查，事發前，道路並無其他車輛，研判陳男車速過快而導致行車失控，因撞擊力猛烈，車頭幾乎全毀。後續在現場勘查現場時，於車內發現一只內含毒品殘渣的塑膠袋。由於近期國內毒駕肇事頻傳，質疑陳男可能是吸毒後駕車，導致精神恍惚而自撞。

彰化地檢署表示，已報請法醫相驗，並採集死者尿液及血液送交法醫研究所檢驗，將一併釐清是否涉及酒駕、毒駕或其他導致事故發生因素，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

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陳姓駕駛被救出時已無呼吸心跳，緊急送往衛福部彰化醫院急救，仍因傷勢過重不治。（民眾提供）

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