為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    3米高鷹架突倒塌 工人墜落「下半身無知覺」

    2026/05/27 16:54 記者林嘉東／新北報導
    新北市瑞芳區三爪子坑路一處3層樓天厝，今天下午1時11分發生鷹架倒塌意外。蕭姓男工人隨鷹架從約2層樓高處重摔落地時雖有意識，但下半身失去知覺，急救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區三爪子坑路一處3層樓天厝，今天下午1時11分發生鷹架倒塌意外。蕭姓男工人隨鷹架從約2層樓高處重摔落地時雖有意識，但下半身失去知覺，急救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區今（27）日驚傳一起工安意外！瑞芳區三爪子坑路一處3層樓透天厝，正在進行外牆整修，下午1時11分發生鷹架倒塌意外。站在鷹架上的39歲蕭姓男工人，隨鷹架從約2層樓高（約3公尺）的高處重摔落地，意識雖清楚，但下半身失去知覺，已送醫急救中。

    新北市消防局第六救災救護大隊今天下午1點11分獲報，三爪子坑路一處巷內的3層樓透天厝發生一起工安意外，有工人從2層樓高的鷹架上摔落。

    警消人員趕抵現場時發現，建築鷹架倒塌散落一地，現場一片狼藉。受傷的蕭姓工人雖然意識清楚、身上也沒有明顯的外傷出血，但疑似因為從高處墜落重擊脊椎，致「下半身失去知覺」，雙腿完全無法動彈。救護人員在現場緊急進行固定與包紮後，火速將他送往基隆長庚醫院進行急救，有待院方進一步檢查與治療。

    瑞芳警分局接獲通報後，已派員前往現場拉起封鎖線維持秩序，並拍照採證。新北市政府勞檢處也已介入調查，將釐清施工單位在施工時，是否涉及違反勞工安全衛生防護規定，並調查導致鷹架突然倒塌的確切原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播