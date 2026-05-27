3米高鷹架突倒塌 工人墜落「下半身無知覺」

新北市瑞芳區三爪子坑路一處3層樓天厝，今天下午1時11分發生鷹架倒塌意外。蕭姓男工人隨鷹架從約2層樓高處重摔落地時雖有意識，但下半身失去知覺，急救中。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳區今（27）日驚傳一起工安意外！瑞芳區三爪子坑路一處3層樓透天厝，正在進行外牆整修，下午1時11分發生鷹架倒塌意外。站在鷹架上的39歲蕭姓男工人，隨鷹架從約2層樓高（約3公尺）的高處重摔落地，意識雖清楚，但下半身失去知覺，已送醫急救中。

新北市消防局第六救災救護大隊今天下午1點11分獲報，三爪子坑路一處巷內的3層樓透天厝發生一起工安意外，有工人從2層樓高的鷹架上摔落。

請繼續往下閱讀...

警消人員趕抵現場時發現，建築鷹架倒塌散落一地，現場一片狼藉。受傷的蕭姓工人雖然意識清楚、身上也沒有明顯的外傷出血，但疑似因為從高處墜落重擊脊椎，致「下半身失去知覺」，雙腿完全無法動彈。救護人員在現場緊急進行固定與包紮後，火速將他送往基隆長庚醫院進行急救，有待院方進一步檢查與治療。

瑞芳警分局接獲通報後，已派員前往現場拉起封鎖線維持秩序，並拍照採證。新北市政府勞檢處也已介入調查，將釐清施工單位在施工時，是否涉及違反勞工安全衛生防護規定，並調查導致鷹架突然倒塌的確切原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法