少女赴約慘遭性侵求助運將 網蟲扮「蜘蛛人」爬陽台躲警仍被逮

林姓男子以承諾給付車資為由，誘騙17歲女網友小芬搭計程車到他住處，未料，小芬一進門還沒開口索討車資，就慘遭林男性侵得逞。（情境照）

林姓男子在交友社群網站上結識17歲少女（小芬）後，「承諾給付車資」誘騙對方搭計程車到他住處；未料，小芬一進門還沒開口索討車資，慘遭林男性侵得逞。警方獲報前來抓林，林正從住處陽台爬出屋想逃，被眼尖的警方逮獲。基隆地檢署今天（27日）偵結，將林男依涉犯強制性交罪提起公訴。

起訴書指出，林男去年12月在臉書「找男女朋友的群」社群中，結識小芬，邀小芬到他住處見面，並承諾會支付搭車前來的車資。小芬依約從新北市新店區住處搭乘由徐姓運將駕駛的計程車前往。小芬抵達林男居所後，為了向林男拿取承諾的車資，將隨身包包留在車上作為信任擔保，隨後下車走進林男住處，徐姓司機則在林男住處外等候。

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林男見小芬依約前來，要求當時在屋內的友人離開，讓他與小芬獨處。林在友人離去後，不顧小芬極力反抗，強脫小芬的衣服與內外褲後，性侵得逞。小芬遭性侵後，狂奔回計程車，向徐哭訴遭林性侵，徐隨即打電話報警。

警方獲報趕抵林男住處抓人，林見警察上門先行逃逸；警方二度重返現場欲進行採證，林男竟偷偷返回並將大門反鎖拒捕。警方轉而前往防火巷查看，發現林男正從住處陽台攀爬至屋外想逃，當場被警方逮捕到案。基隆地檢署調查後，依小芬控訴、徐男證詞與採證資料，認定林男涉犯強制性交罪提起公訴。

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