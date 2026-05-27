陸軍206旅爆浮報工程涉貪 1軍人及1廠商聲押

新竹地檢署今表示，陸軍206旅官兵宋姓男子及廠商涉嫌圖利、經辦公共工程浮報數量價額賂賄，而違反貪污治罪條例等，訊後向法院聲請羈押禁見。（記者廖雪茹攝）

第六軍團陸軍官兵傳出涉貪！新竹地檢署今表示，陸軍206旅官兵宋姓男子及廠商涉嫌圖利、經辦公共工程浮報數量價額賂賄，而違反貪污治罪條例、偽造文書、商業會計法等案件，經檢方指揮調查站執行搜索8處、約談被告宋男及廠商共8人到案，另扣得手機、帳冊等證物，訊問後認宋男、廠商陳男等罪嫌重大，且有串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見。

檢方指出，新竹地檢署偵辦陸軍第206旅官兵涉嫌違反貪污治罪條例等案件，因具相當社會矚目性，依偵查不公開作業辦法第8條第1項第1點說明。206旅官兵宋男及廠商涉嫌圖利、經辦公共工程浮報數量價額賂賄而違反貪污治罪條例、偽造文書、商業會計法等案件，檢察官高志程昨天指揮新竹縣調查站執行搜索8處、約談宋男及廠商7人到案，另扣得手機、筆電、硬碟及相關帳冊等證物。

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檢方指出，宋男、廠商陳男等2人經檢察官訊問後，認涉嫌違反貪污治罪條例、偽造文書、商業會計法等罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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