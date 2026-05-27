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    首頁 > 社會

    台南政二代顏大鈞詐近1.2億 二審輕判理由曝

    2026/05/27 16:09 記者王俊忠／台南報導
    台南高分院以顏大鈞已與六名受害友人達成和解、且有全部或一部分款項賠償給六人，改判詐財近一．二億元的顏大鈞二年徒刑與緩刑五年。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南高分院以顏大鈞已與六名受害友人達成和解、且有全部或一部分款項賠償給六人，改判詐財近一．二億元的顏大鈞二年徒刑與緩刑五年。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南市前副市長顏純左的兒子顏大鈞，被控涉向6名友人分別鼓吹有數種項目可投資賺錢，6人先後共交付近1億2千萬元給顏大鈞，顏未拿去投資、都用於私用，後來沒錢償還並落跑。因他與6受害友人都達成和解，對其中3人賠償完畢；另3人已賠償部分款項，二審於今天判顏2年徒刑與緩刑5年定讞。

    今年2月初台南地院一審原重判他7年10月徒刑，檢察官與顏大鈞都提上訴，檢方認為量刑過輕；顏則說已有賠償受害人與達成和解，量刑過重。

    高等法院台南分院合議庭審理指，顏大鈞對於兩名陳姓及張姓受害友人已賠償完畢、並均達成和解；另對李姓、梁姓與呂姓3名受害友人，顏大鈞也以賠償480萬元、1200萬元與740萬元方案與3人達成調解，顏並依約各賠償第一期款項給李、梁、呂3人，3位受害人同意顏大鈞做後續分期賠償，與兩陳及張姓受害人都同樣同意給顏從輕量刑與緩刑宣告。

    合議庭也諭知顏大鈞須對李、梁、呂3人的後續賠償，須依約分期履行；如在緩刑期間內，顏大鈞違反履行賠償承諾情節重大者，檢察官得聲請撤銷對顏的緩刑宣告。

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