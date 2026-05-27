台中警公布16名毒駕累犯姓名照片！ 上萬網友熱議

「台中TCPB波麗士」公布最新16名毒駕累犯的長相、姓名。（擷自台中TCPB波麗士）

台中市警局近日在官方臉書公布最新16名毒駕累犯姓名與清晰照片，黑底黃字的警示海報搭配「全面公布姓名及照片」、「拒絕毒品 珍惜生命」等斗大標語，畫面震撼，引發網路高度關注，貼文曝光後短短時間便吸引上萬網友按讚、上千則留言直呼「終於不打馬賽克了」，也有人怒批現行法令過輕，讓毒駕犯一犯再犯。

從警方在「台中TCPB波麗士」公布的海報可見，16名毒駕累犯依編號排列，大頭照與姓名全數曝光，底部更寫下「一次毒駕，毀掉一生；一念僥倖，害人害己」，這16人皆屬10年內2次以上毒駕累犯，未來也將持續定期公布累犯姓名、違規事實與照片，希望藉由公開資訊達到嚇阻效果。

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台中市警局表示，警政署已自5月13日起實施修正版「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，只要駕駛出現蛇行、精神恍惚、語無倫次、肌肉顫抖等情況，再經唾液快篩呈陽性，就可立即逮捕移送，毒駕最高可罰12萬元、機車9萬元，並當場扣車、吊扣駕照；若10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊照3年，第3次以上還會逐次加重裁罰，此外毒駕者也已納入「預防性羈押」範圍。

網友對此熱議，有人留言力挺警方，「辛苦波麗士了」、「至少開始硬起來了」；但也有人質疑「公布長相有什麼用？搞不好看到時已經撞死人」、「吊銷駕照他們也照開」、「一次都承擔不起了，還談第二次」、「台灣法律只對守法的人有嚇阻力」，甚至有人主張註記身分證比較實在，讓這些人找工作難找後才會知道當好人的可貴！

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