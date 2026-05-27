7旬翁開Lexus超速撞死騎士 辯「沒注意看旁邊」遭起訴

台中嚴姓老翁，今年1月開車行經南區國光路，因超速不慎撞上江姓騎士導致死亡，台中地檢署依過失致死罪嫌將他起訴。（記者陳建志攝）

台中74歲嚴姓老翁，今年1月駕駛Lexus轎車，行經南區國光路時，撞上騎車的76歲江姓騎士，江男因頭部受創，中樞神經損傷，雖送醫急救仍在當晚不治，嚴男雖辯稱「沒注意看旁邊，不知對方為何倒地」，檢方認為當天視距良好，嚴男因疏於注意與鄰車的距離，且超速行駛才肇事，今天依過失致死罪嫌將他起訴。

中檢起訴指稱，嚴姓男子今年1月23日上午8點多，駕駛Lexus轎車沿台中市南區國光路由建國南路往復興路方向行駛，途經國光路20號前時，未注意車前狀況及兩車並行間隔，撞上右前方由江姓老翁（76歲）騎乘的機車，江男人、車倒地，經送醫急救，仍於當天晚間7點多，因頭部外傷導致中樞神經損傷而死亡。

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檢方偵訊時，嚴男坦承發生交通事故，但辯稱：「我不曉得為何對方倒地，我沒有注意看旁邊」，強調聽到聲音才知發生車禍。

檢方調閱路口監視影像與行車紀錄器畫面，證實嚴男確實擦撞右前方江男的機車，且當時行車紀錄影像顯示嚴男當時的時速達55公里，已逾該路段的速限50公里。

台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定後也判定，嚴男行經劃有分向限制線同向多車道路段，逾越速限行駛、駛越時未注意鄰車動態及安全間隔，為肇事原因。

檢方認為，當時天候晴、視距良好，並無不能注意的狀況，因嚴男疏於注意與鄰車間安全間隔，並超速行駛，才釀成此起車禍，今天依過失致死罪嫌將嚴男起訴。

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