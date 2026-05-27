為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7旬翁開Lexus超速撞死騎士 辯「沒注意看旁邊」遭起訴

    2026/05/27 15:57 記者陳建志／台中報導
    台中嚴姓老翁，今年1月開車行經南區國光路，因超速不慎撞上江姓騎士導致死亡，台中地檢署依過失致死罪嫌將他起訴。（記者陳建志攝）

    台中嚴姓老翁，今年1月開車行經南區國光路，因超速不慎撞上江姓騎士導致死亡，台中地檢署依過失致死罪嫌將他起訴。（記者陳建志攝）

    台中74歲嚴姓老翁，今年1月駕駛Lexus轎車，行經南區國光路時，撞上騎車的76歲江姓騎士，江男因頭部受創，中樞神經損傷，雖送醫急救仍在當晚不治，嚴男雖辯稱「沒注意看旁邊，不知對方為何倒地」，檢方認為當天視距良好，嚴男因疏於注意與鄰車的距離，且超速行駛才肇事，今天依過失致死罪嫌將他起訴。

    中檢起訴指稱，嚴姓男子今年1月23日上午8點多，駕駛Lexus轎車沿台中市南區國光路由建國南路往復興路方向行駛，途經國光路20號前時，未注意車前狀況及兩車並行間隔，撞上右前方由江姓老翁（76歲）騎乘的機車，江男人、車倒地，經送醫急救，仍於當天晚間7點多，因頭部外傷導致中樞神經損傷而死亡。

    檢方偵訊時，嚴男坦承發生交通事故，但辯稱：「我不曉得為何對方倒地，我沒有注意看旁邊」，強調聽到聲音才知發生車禍。

    檢方調閱路口監視影像與行車紀錄器畫面，證實嚴男確實擦撞右前方江男的機車，且當時行車紀錄影像顯示嚴男當時的時速達55公里，已逾該路段的速限50公里。

    台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定後也判定，嚴男行經劃有分向限制線同向多車道路段，逾越速限行駛、駛越時未注意鄰車動態及安全間隔，為肇事原因。

    檢方認為，當時天候晴、視距良好，並無不能注意的狀況，因嚴男疏於注意與鄰車間安全間隔，並超速行駛，才釀成此起車禍，今天依過失致死罪嫌將嚴男起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播