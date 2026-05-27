嘉義販毒家族結合藥腳打造供應鏈 7人起訴3人續押

嘉義檢警、海巡破獲蔡男為首的販毒集團，查扣毒品咖啡包、愷他命等證物。（嘉義地檢署提供）

34歲陳姓男子的父親因毒品案今年元月入監服刑，陳男承接販毒網絡，供應父親老客戶37歲蔡男毒品，蔡男再夥同「毒友」鄭男將愷他命、「星座包裝」毒品咖啡包，利用汽車保養廠報廢汽、機車藏放毒品、販售，形成頗具規模的毒品供應鏈。嘉義地檢署指揮海巡署偵防分署嘉義查緝隊、嘉義縣市警方等專案小組去年10月破獲，今年3月進一步瓦解販毒鏈上、下游，嘉檢5月25日偵結起訴陳男等7人，嘉義地方法院裁定其中3人續押。

此案共查扣大麻約51公克、依托咪酯煙彈、愷他命7百多公克、毒品咖啡包1千5百多包（共6千多公克）、卡西酮類毒品高達7千多公克、彩虹煙1千多支、哈密瓜錠5百多公克、現金60萬餘元及3部車。

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專案小組獲報，蔡男、鄭男去年9月利用嘉縣民雄某汽車鈑金保養廠、鄭男的車業公司為販毒據點，販賣愷他命，循線追查得知，蔡男原本向陳男的父親購買愷他命毒品，還無償取得大麻1包；陳男父親今年元月因案入監服刑，陳男承接父親的販毒網絡，持續供應愷他命、彩虹煙給蔡男，蔡男、鄭男將愷他命、毒品咖啡包透過「微信」群組設攤販售；去年10月蔡、鄭2人被檢警查獲後，改由上游的陳男等人接手經營，蔡男進貨、鄭男面交、蔡男的妻子當帳房對帳，還結合陳男父親的47歲曾姓女友、37歲呂男開設另一販毒管道。

專案小組調查，販毒集團不只有上、下游分工，鄭男有改裝車輛技術，利用汽車鈑金保養廠為掩護，毒品藏放在報廢汽機車中，鄭男還會改裝車用影音播放器，將毒品放置在播放器後方，規避查緝。

去年10月至今年3月，檢警、海巡發動3波搜索，瓦解此販毒集團，另追查出案外案，廖姓藥腳因毒品尾款沒付，陳男指使共犯持木棍強擄、毆打廖某並強奪卡西酮。

嘉義地檢署日前依違反毒品危害防制條例等罪嫌，起訴陳男、張女、蔡男、鄭男、蔡女、曾女、呂男7人，向嘉院聲請羈押陳、蔡、鄭、張4人，全案移審嘉義地院後，嘉義地院裁定續押陳、蔡、鄭等3人。

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蔡男利用汽車保養廠做掩護，毒品藏在報廢汽車內。（嘉義地檢署提供）

毒品藏放在車內影音播放器後方。（嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署指揮專案小組破獲販毒集團。（嘉義地檢署提供）

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