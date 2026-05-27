警示帳戶解除免苦等判決！刑事局：遭盜用可快速解除

這些特殊要件可快速解除警示帳戶。（刑事局提供）

近期有媒體指帳戶遭警示只能苦等判決，刑事警察局今特別澄清，為兼顧善意民眾之生活權益，除不起訴處分書為解除要件外，如商業交易糾紛、三方詐騙案件、遭詐團惡意報復、遭盜（冒）用等等特殊要件者，即可檢具相關佐證文件，親赴案關管轄分局申請撤銷警示，經查證屬實即依法撤銷，無須等待冗長司法程序。

刑事局表示，媒體報導有民眾因遭不明人士惡意發動多筆小額匯款，致名下金融帳戶遭通報為警示而影響其日常生活開銷，其對外表示「只能等到取得不起訴處分書才可解除警示戶身分」。

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刑事局表示，現行警示帳戶救濟機制相當彈性，除不起訴處分書等「司法判決確定」之解除要件外，如符合一般商業交易糾紛、三方詐騙案件、遭詐騙集團惡意報復（如遭小額匯款騷擾）、存款帳戶遭盜（冒）用、行政程序或資料登錄錯誤等特殊要件者，民眾即可檢具對話紀錄、交易資料等相關佐證文件，親赴案關管轄分局申請撤銷警示，經警方查證屬實即依法撤銷。

倘民眾未能符合上述特殊要件，逕持該警示帳戶以外之名下其他金融帳戶，仍可至金融機構臨櫃提款，維持基本生活開銷。

刑事局提醒，民眾如發現帳戶遭異常匯款、冒名使用或疑涉詐騙情事，應立即向警方報案並保全相關資料，以利後續查證及保障自身權益；另切勿任意提供金融帳戶、提款卡或網路銀行帳號密碼予他人使用，以免淪為詐欺集團犯罪工具。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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