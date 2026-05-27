70歲阿桑駕車追撞2車 「倒退嚕」再撞破超商兩人傷

70歲王婦今早駕車追撞兩車，隨即失控倒退撞進超商，再向前暴衝波及機車與分隔島。事故釀兩人受傷，肇因待查。（民眾提供）

70歲王姓婦人開車行經北區中華北路一段時，疑未注意車前狀況，追撞兩車後，撞進超商，再暴衝撞分隔島，導致王婦等兩人受傷，五分局強調因王婦疑似緊張才釀禍。

今天上午近11時，王婦在中華北路一段開車左轉進入外側快車道後，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈由50多歲蔡姓女子駕駛的轎車，因推撞力道，蔡女車輛再向前推撞30多歲鄭姓女子駕駛的汽車，造成三車追撞。

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追撞發生後，王婦車輛並未停下，竟突然往後倒退，直接撞破一旁的便利商店玻璃，隨後再度失控向前暴衝出店外，撞倒停放在外的一部重型機車與腳踏自行車，並衝撞道路中央分隔島，最後又往後退回巷口才停住，連續失控過程波及多車與超商，現場一片狼藉。

事故造成王婦車輛前後車頭毀損，蔡女車輛前後車尾受損，鄭女則是後車尾受波及，五分局和緯派出所員警獲報迅速到場，肇事王婦及車上一名乘客身體擦挫傷，送往郭綜合醫院治療，警方對現場三方駕駛進行呼氣酒測，王婦、蔡女及鄭女的酒測值均為零，確認無酒駕情事。

警方初步研判，主要肇因是王婦未注意車前狀況，加上緊張才連續衝撞，蔡女與鄭女皆無肇責，五分局呼籲，駕駛行經路口應減速慢行，家屬也應多關心高齡長者的駕駛狀況，避免意外發生，後續超商與車輛財損賠償仍待進一步釐清。

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