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    涉內線交易獲利50萬！訊達電腦3高層遭訴 董座夫妻不起訴確定

    2026/05/27 15:25 記者劉詠韻／台北報導
    台北地檢署外觀。（資料照）

    台北地檢署外觀。（資料照）

    上櫃公司訊達電腦2020年6月公布營收大幅成長利多訊息，時任董事長盧崑錄、妻子黃佳馨等人遭檢調懷疑，涉嫌於禁止交易期間利用親友帳戶買賣股票，獲利約50萬餘元。台北地檢署今年5月偵結，認定盧、黃罪嫌不足，予以不起訴；全案經依職權送高檢署再議後，高檢署認為再議無理由，駁回處分，盧、黃2人獲不起訴確定。

    訊達電腦成立於1982年，2002年在台上櫃，主要從事資訊系統整合服務，業務涵蓋企業資訊基礎架構建置、個人電腦與伺服器設備規劃、網路系統與維運服務等，客戶多為企業與公部門單位，是國內資訊系統整合與IT建置服務廠商之一。

    訊達電腦於2020年6月公告5月營收3.24億元，較2019年同期1.51億元增加1.72億元，年增113.72%；2020年前5月累計營收9億元，也較前一年同期成長28.29%。

    檢調獲報，時任董事長盧崑錄、總經理蘇文宗、會計主管莊博勝及行銷總監洪志賢等人，涉嫌提前得知公司營收利多消息後，利用親友帳戶於禁止交易期間買賣股票，獲利約50萬餘元。檢調去年9月發動搜索約談後，黃佳馨15萬元交保、蘇文宗100萬元交保、莊博勝50萬元交保，均限制出境、出海及住居；洪志賢則以30萬元交保並限制出境、出海，全案朝違反證券交易法「內線交易罪」方向偵辦。

    北檢近期偵結，認為蘇文宗、莊博勝及洪志賢3人涉提前進場買賣股票，分別獲利56萬、43萬及52萬餘元，依法起訴；至於盧崑錄及黃佳馨部分，檢方認為罪嫌不足，均處分不起訴。

    由於盧、黃2人獲不起訴處分，北檢依職權送請高檢署再議。高檢署審查後，認定原不起訴處分並無不當，昨駁回再議，盧、黃2人獲不起訴確定。

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