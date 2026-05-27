樹林聞人「黃媽」辭世 軍警各界上千人送行

新北市樹林仕紳黃望高的妻子，人稱「黃媽」的黃賴絨紫老夫人今天舉辦公祭，各界代表上千人參加追思送行，備極哀榮。（記者吳仁捷攝）

新北市樹林仕紳黃望高的妻子，人稱「黃媽」的黃賴絨紫老夫人5月初辭世，享壽88歲，家屬均隨侍在側，今天舉辦公祭，各界代表上千人參加追思，送老夫人最後一程，包括新北市政府、市議會、中央地方官員、軍警等各界人士均到場，感念她襄贊夫家、樂善好施，推動地方建設，奉獻社會，場面備極哀榮。

「黃媽」黃賴絨紫的告別式今天在新北市殯儀館景福廳舉辦，上千人不捨送行，黃賴絨子的丈夫黃望高與子孫都到場送行妻子、母親最後一程；黃望高早年有樹林首富之稱，經營桃園客運、建設公司，事業有成的他長年熱心公益，資助地方文化、體育、市政、警方、消防，與軍方各界都有交往，每逢重大災害，他都熱心捐助，而他的三子黃龍嘉曾是台北縣警察局總教官、四子黃炳勲長年擔任警友、顧問。

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今天公祭包括立法委員蘇巧慧、吳琪銘，國防部副部長徐衍璞、立法院顧問廖本煙、前樹林市長陳世榮、立委吳琪銘特助吳昇翰、新北市議員彭一書、戴瑋珊、黃淑君、市議員參選人高乃芸、義消防宣大隊長何玉枝及新北戰警總會長蔡義猛、前南投警察局長陳木樹、土城警友會廣福站長劉亭妤、團長梁滿釧等新北各界、軍警代表，及黃望高相關事業體員工，參加公祭。

黃炳勳透露，子孫們很不捨，期盼母親心無罣礙遠行，追憶有母親陪伴的過往美好，帶著子孫的愛與祝福前往另一旅程。

由於黃家交遊廣闊，禮廳週圍布置滿花海、靈獅，告別式在莊嚴公祭、啟靈過程中圓滿，靈車隨後駛往黃家，象徵一生圓滿，隨後送引三峽昇華園火化。（15:40更新）

新北市樹林仕紳黃望高的妻子，人稱「黃媽」的黃賴絨紫老夫人今天舉辦公祭，各界代表上千人參加追思送行，備極哀榮。（記者吳仁捷攝）

新北市樹林仕紳黃望高的妻子，人稱「黃媽」的黃賴絨紫老夫人今天舉辦公祭，各界代表上千人參加追思送行，備極哀榮。（記者吳仁捷攝）

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