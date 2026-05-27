竹市女連闖紅燈、遇警加速逃逸！被追逮語無倫次 竟是大白天毒駕

新竹女連闖紅燈遭攔，毒快篩現形送辦。（記者蔡彰盛翻攝）

新竹市街頭上演驚險警匪追逐！一名女子24日中午騎乘機車行經新竹市東區時，不僅連續無視號誌闖紅燈，面對警方鳴笛攔查更充耳不聞、加速逃逸。警方尾隨其後，最終在振興橋旁將其成功攔截。盤查過程中，女子神情恍惚、語無倫次，經警方當場毒品快篩，結果呈現三級毒品「愷他命」陽性反應，全案移送法辦。

新竹市警察局第三分局指出，青草湖派出所警員何孟謙、警員張詠傑24日中午10至12時執行巡邏勤務，於12時10分許巡邏行經新竹市東區振興路與南大路口，以及南大路672巷與南大路口時，發現一輛普重機，竟連續兩次無視前方紅燈號誌，公然超越停止線強行通過，險象環生。

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巡邏員警見狀立即上前，並開啟警報器、鳴笛示意該車停下接受盤查，警方基於公眾安全，在保持安全距離下嚴密尾隨，最終於前方路口成功將該輛機車攔停。

警員何孟謙表示，該名女子被攔下後，面對警方訊問神情異常緊張，且說話語無倫次、答非所問。

警方進一步查證其身分，發現該女竟為列管的毒品治安顧慮人口。這位女子見苗頭不對，現場瘋狂跳針、執意不願配合調查。所長傅青輝接獲通報後，立即到場進行法規勸導，一邊開導，該名女子才卸下心防接受毒品快篩。毒品快篩結果呈現三級毒品愷他命（Ketamine）陽性反應，另外附帶搜索查獲毒品吸食器一個（內含有愷他命殘渣）。

警方隨後將該名女子帶回派出所偵辦，全案訊後依公共危險罪（毒駕）及違反毒品危害防制條例，移送新竹地方檢察署偵辦。

新竹市警察局呼籲，毒駕零容忍，等同路上行動炸彈，吸毒後駕車其反應能力與判斷力會嚴重嚴重下降，等同於路上的「行動炸彈」，對其他無辜用路人的生命財產安全構成極大威脅。

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