毒駕累犯撞國道護欄還想逃 預防性羈押獲准

林姓男子昨天又毒駕，失控撞及國道3號路旁紐澤西護欄，車頭卡在紐澤西護欄上，被警方依法究辦。（記者林嘉東翻攝）

有多次毒駕紀錄的林姓男子，昨天（26日）上午又毒駕，沿國道3號基隆隧道前迴轉，失控撞及路肩紐澤西護欄，車頭卡在紐澤西護欄上，見警方趕來還企圖逃跑。基隆地檢署昨晚複訊後，發現林是毒駕累犯，且肇事後還企圖逃跑，認定林涉犯公共危險罪，有逃亡及反覆實施毒駕犯虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

檢警調查，39歲林男昨天上午9時許，駕車沿國道3號南下行駛時，從基隆隧道口前的迴轉道迴轉時，因吸食毒品後產生精神恍惚、無法安全駕駛，失控撞及國道3號北向七堵區0.7公里處的外側紐澤西護欄，車頭掛在紐澤西護欄上，所幸未波及其他無辜車輛。

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國道警察趕抵時，發現林男肇事後企圖逃逸，警方隨即將他逮捕：警訊後，將他依涉犯公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署昨晚複訊時發現，林男為毒駕累犯，有反覆實施犯罪之虞，且在肇事後還有逃亡的事實，認定林涉犯公共危險罪，有逃亡及反覆實施毒駕犯虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

基隆地檢署強調，高等檢察署及全國檢察署針對毒駕案件，一直以來抱持「零容忍」的態度；未來將持續強力執法、從嚴偵辦，全力杜絕毒駕風氣，絕不讓毒駕危害無辜用路人的生命財產安全。

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林姓男子昨天又毒駕，失控撞及國道3號路旁紐澤西護欄，車頭卡在紐澤西護欄上動彈不得。（記者林嘉東翻攝）

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