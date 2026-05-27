罰不怕！男夾帶85株豬籠草闖關被逮 檢批罔顧生態建請重判

江男今年4月涉嫌自馬來西亞夾帶85豬籠草活株入境，在桃園機場被海關查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

江姓男子今年4月涉嫌自馬來西亞夾帶85豬籠草活株入境，在機場被財政部關務署台北分署查獲，桃園地檢署檢察官崔宇文近日偵結起訴，並以江男已是累犯，去年12月才因攜帶植物活株判刑4月，如今又再犯，罔顧境內環境生態安全，毫無悔意、惡性重大，建請法院從重量刑。

江男曾於2020年至2023年間，分別自阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等國，以旅客攜帶或快遞輸入的方式輸入豬籠草屬植株、不明種子、附帶介質之石松等被行政裁罰，去年3月間又因以託運行李夾藏植株被查獲，並於12月31日經法院判決有期徒刑4月確定，但江男似乎罰不怕。

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今年4月11日，江男在馬來西亞吉隆坡市的植物展，以新台幣2萬元購買85株豬籠草活植株（淨重0.9995公斤），並於4月13日以行李托運方式夾帶入境，在桃園機場第一航廈被海關查獲，航警局訊後將江男移送移桃園地檢署偵辦。

檢方指出，國外活體植株可能帶有植物病原或其他有害生物，江男所夾帶的檢疫物皆為全株狀態的豬籠草屬，是穿孔線蟲寄主，且馬來西亞為該害蟲疫區，全株狀態者屬禁止輸入品項，江男行為涉犯植物防疫檢疫法第14條第1項第1款、第15條第1項第4款、第22條第1項之擅自輸入禁止輸入檢疫物罪嫌，近日偵結起訴，並以江男為累犯，基於商業利益多次蓄意犯案，罔顧境內環境生態安全，毫無悔意、惡性重大，建請法院從重量刑。

桃檢強調，民眾違法輸入活植株的行為，恐導致國內新病害的發生或引進外來入侵種，國家需花費龐大經費進行防治或撲滅，對農業生產及政府資源耗費甚巨，呼籲民眾切勿擅自輸入植物或植物產品，如進口植物應依規定辦理檢疫，勿存僥倖，以避免違法受罰，亦將持續與農業部、台北關等單位密切合作，嚴格掃蕩、查緝不法，共同維護我國農業生產安全與植物產業經濟。

江男今年4月涉嫌自馬來西亞夾帶85豬籠草活株入境，在桃園機場被海關查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

江男今年4月涉嫌自馬來西亞夾帶85豬籠草活株入境，在桃園機場被海關查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

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