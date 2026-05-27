「美濃大峽谷」藏千萬「喪屍煙彈」毒窟 煉毒情侶檔起訴

檢警查扣海洛因、甲基安非他命及俗稱「喪屍煙彈」各類毒品。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署偵辦高雄市「美濃大峽谷」盜採土石案，意外查獲該筆土地上一處貨櫃屋，藏匿一對情侶檔，做為「喪屍煙彈」分裝、煉毒的工廠，檢警查扣海洛因、甲基安非他命及俗稱「喪屍煙彈」各類毒品，總市值約1300萬元，依法提起公訴。

橋檢緝毒專責組主任檢察官施家榮及檢察官劉維哲，結合海巡署、高屏警方共組專案小組積極偵辦，透過科技設備遠距監控及大數據分析比對，鎖定林姓、劉姓情侶檔，藏身高雄市「美濃大峽谷」鄉間的貨櫃屋作為據點，自行製造、分裝並對外販售海洛因、甲基安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。

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專案小組遂於今年1月19日前往該貨櫃屋執行搜索及拘提行動，現場共查扣第一級毒品海洛因315公克、第二級毒品甲基安非他命1138公克、依托咪酯90公克、依托咪酯煙彈10 顆、毒品分裝工具一批，以及具有殺傷力之制式及非制式子彈共6顆，林、劉遭聲請羈押獲准。

檢察官認被告2人涉犯意圖販賣而持有第一級、第二級毒品、持有第一級毒品純質淨重 10公克以上、持有第二級毒品純質淨重20公克以上，以及非法持有具有殺傷力子彈等罪嫌，依法提起公訴。

橋頭地檢署偵辦高雄市「美濃大峽谷」盜採土石案，意外查獲煉毒工廠。（資料照）

「美濃大峽谷」一處貨櫃屋，竟是「喪屍煙彈」分裝、煉毒的工廠。（記者蔡清華翻攝）

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